雙城論壇舉辦時程 柯文哲：雙方協商完才公布

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北15日電）台北市長柯文哲今天表示，2022台北上海雙城論壇舉辦時間仍要雙方協商，且非單方面決定，會同時宣布時間，準備好就會對外宣布，若要舉辦也是以視訊方式。

柯文哲下午率台北市政府官員赴市議會進行第2天施政報告，民進黨籍北市議員江志銘質詢，北市府擬在19日舉辦雙城論壇，時間太急太趕，且市議會已決議，若今年要舉辦雙城論壇，但仍有共機擾台狀況，則不能動支預算舉辦，認為柯文哲是要違反議會決議。

江志銘追問，共機近期持續擾台，北市府近期就要舉辦今年雙城論壇，但柯文哲至今卻不願說清楚舉辦時間。民進黨市議員張茂楠也質詢雙城論壇舉辦時程。

柯文哲答詢，雙城論壇是「雙城非單城」，要兩邊協商，只要雙方沒宣布就有變數，但會同時宣布，若要舉辦會以視訊方式，至於議會決議，則尊重議會，但協議字句應要寫清楚。

柯文哲說，若要辦雙城論壇，一定會對外告知，且全程直播沒黑箱。他也重申，雙城論壇不是單方面決定，要雙方協商，準備好就會對外宣布。

雙城論壇今年由北市府主辦，北市議會1月間曾決議，如果中國人民解放軍機、艦在論壇舉辦前持續擾台，北市府不得動支近新台幣140萬元預算辦理論壇。

此外，張茂楠質詢北市副市長黃珊珊何時請辭參選及是否有確定參選下一屆台北市長和選舉期間若發生棄保效應的看法。

黃珊珊答詢，要參選就會辭職，目前有規劃參選；至於棄保效應，她說，比賽還沒開始，投出來才知道。（編輯：方沛清）1110715