議員批北藝倉促開幕 柯文哲：有營運小組可解決

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北15日電）議員鍾佩玲今天批北藝倉促開幕，是市長柯文哲為政績急就章；柯文哲表示有專屬應變小組，有批評就改。文化局長蔡宗雄則表示只剩劇場舞台機械未驗收，座椅也將改善。

台北市長柯文哲任內最後一次赴北市議會施政報告。民進黨北市議員鍾佩玲質詢時表示，台北表演藝術中心驗收還沒完成，試營運開幕時被觀眾批評缺失多、劇場體驗最爛，柯文哲卸任前趕著要政績才倉促開幕。

柯文哲則回應，為保安全，他已經刻意把試營運到開幕的期間拉得很長，也有成立應變小組，有批評、有問題就改。

鍾佩玲並表示，北藝的大劇場、球劇場、藍盒子劇場的舞台機械如升降或載重用，都沒有驗收完，民眾花錢入場看表演最後卻看了一肚子氣。

鍾佩玲指出，北藝是行政法人，不負責興建、發包、驗收，但執行長王孟超卻常常要為充滿問題的北藝「出來擋」，她為王孟超感到委屈，柯文哲與市府都該跟他說聲不好意思。

柯文哲說，在正式演出前一定會過一遍哪些事情該處理完，沒處理好的部分，票價該減就減、不是問題，重申有專屬營運小組，問題應該都能解決。

鍾佩玲批柯文哲話說得輕巧，實則都不給廠商足夠時間改善，也沒確認是否改善完成就要讓北藝開幕，就跟大龍新城國宅、第一果菜中繼市場一樣急就章移交，犧牲民眾權益。

文化局長蔡宗雄表示，現在只剩下劇場標，需要演出來做驗收的確認，而座椅部分也會在8月第一週改善完成。（編輯：張銘坤）1110715