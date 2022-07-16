嘉市流浪貓頭卡排水口獲救 因禍得福被收養

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嘉義市一隻流浪貓16日疑似捉老鼠，頭部卡進龍江街一間廟宇廁所地面排水口，救援人員取得廟方同意後，破壞地板地磚與水泥，將小貓順利救出。（嘉義市消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義市16日電）嘉市一隻流浪貓今天疑似捉老鼠，頭部竟卡進龍江街一間廟宇廁所地面排水口，消防局獲報破壞地板地磚與水泥才順利救出，小貓也因禍得福，被附近民眾收養照料。

嘉義市消防局今天發布新聞訊息表示，上午10時接獲民眾報案指稱龍江街一間宮廟旁的廁所，有動物受困，立即派遣第一大隊德安分隊勤務車出勤前往救援。

德安分隊告訴中央社記者，受困的小貓是清潔人員清掃廁所發現的，猜測是為了捉老鼠，頭才會卡入廁所地面不鏽鋼做的排水口，救護人員到達時小貓已奄奄一息，嘗試徒手幫助貓脫困無法成功。

德安分隊說，救援人員取得廟方同意後，破壞地板地磚與水泥，使用撬棒將不鏽鋼排水口撬離地面，再用電動破壞剪剪開套在貓脖子上不鏽鋼排水口，才順利協助脫困。

德安分隊表示，小貓獲救後還能行走，但有點虛弱，當地民眾見狀，表示願意收留照顧，小貓可說是因禍得福。（編輯：謝雅竹）1110716

嘉義市一隻流浪貓頭部卡在龍江街一間廟宇廁所地面排水口，消防局獲報到場救援，將不鏽鋼排水口撬離地面，用電動破壞剪剪開套在小貓脖子上的不鏽鋼排水口，協助小貓脫困。（嘉義市消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月16日