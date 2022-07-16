更多編輯台推薦新聞：
圖輯／疫情耐力賽 還脫不掉的口罩
生活

圖輯／疫情耐力賽 還脫不掉的口罩

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

金門青勢力特展登場 縣長：努力發展在地特色

2022/7/16 19:59（7/16 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「威啊！金門 青勢力特展」16日傍晚在後浦16藝文特區熱鬧開展，縣長楊鎮浯（坐者前左4）等人出席，為在地青年加油打氣。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月16日
「威啊！金門 青勢力特展」16日傍晚在後浦16藝文特區熱鬧開展，縣長楊鎮浯（坐者前左4）等人出席，為在地青年加油打氣。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣青年發展中心年度盛事「威啊！金門WE ARE青勢力特展」今天傍晚在後浦16藝文特區開展，縣長楊鎮浯表示，縣府會努力發展金門特色，讓金門走向國際。

楊鎮浯致詞表示，2年來，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原本安排好的活動和行程，如小三通的開放，常因疫情不受控而被打斷，導致許多原本在創業階段的年輕人，損失慘重。

楊鎮浯說，在疫情許可下，縣府一直思考要如何整合有效資源，協助青年在最困難的時候撐下去；從過去的三創平台到去年成立青年專責單位-青發中心就是要整合各局處青年政策，讓各局處青年業務能快速有效地幫助到青年。

不過，楊鎮浯提醒，青發中心不是萬靈丹，而是像一顆綜合維他命能持續為青年補充能量；他認同「能夠在地才能國際」這句話，現在透過自媒體的宣傳，愈有在地特色，愈能走向國際，縣府會不斷朝這方向努力，發展金門特色，讓金門走向國際。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

現場安排時下流行的Podcast活動，當主持人問縣長「覺得金門最『威』的一件事」，楊鎮浯肯定回答「金門大橋這個月底接通」，並說，金門大橋的建造，牽動所有金門人的心，爭取了幾十年，一棒接一棒，才能預定月底完成連接，10月通車。

活動現場設有「金愛逛！金天逛市集」12個攤位，還有「金好看柑仔店」、「金好聽！表演團體」，以及「LINE趟掘金小旅行」互動式體驗等活動，現場人潮滾滾。（編輯：謝雅竹）1110716

金門縣青年發展中心「威啊！金門 青勢力特展」16日傍晚在後浦16藝文特區開展，縣長楊鎮浯（中）出席表示，他認同「能夠在地才能國際」，現在透過自媒體宣傳，愈有在地特色，愈能走向國際，縣府會不斷朝這方向努力。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月16日
金門縣青年發展中心「威啊！金門 青勢力特展」16日傍晚在後浦16藝文特區開展，縣長楊鎮浯（中）出席表示，他認同「能夠在地才能國際」，現在透過自媒體宣傳，愈有在地特色，愈能走向國際，縣府會不斷朝這方向努力。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月16日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族