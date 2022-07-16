金門青勢力特展登場 縣長：努力發展在地特色

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「威啊！金門 青勢力特展」16日傍晚在後浦16藝文特區熱鬧開展，縣長楊鎮浯（坐者前左4）等人出席，為在地青年加油打氣。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月16日

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣青年發展中心年度盛事「威啊！金門WE ARE青勢力特展」今天傍晚在後浦16藝文特區開展，縣長楊鎮浯表示，縣府會努力發展金門特色，讓金門走向國際。

楊鎮浯致詞表示，2年來，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原本安排好的活動和行程，如小三通的開放，常因疫情不受控而被打斷，導致許多原本在創業階段的年輕人，損失慘重。

楊鎮浯說，在疫情許可下，縣府一直思考要如何整合有效資源，協助青年在最困難的時候撐下去；從過去的三創平台到去年成立青年專責單位-青發中心就是要整合各局處青年政策，讓各局處青年業務能快速有效地幫助到青年。

不過，楊鎮浯提醒，青發中心不是萬靈丹，而是像一顆綜合維他命能持續為青年補充能量；他認同「能夠在地才能國際」這句話，現在透過自媒體的宣傳，愈有在地特色，愈能走向國際，縣府會不斷朝這方向努力，發展金門特色，讓金門走向國際。

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現場安排時下流行的Podcast活動，當主持人問縣長「覺得金門最『威』的一件事」，楊鎮浯肯定回答「金門大橋這個月底接通」，並說，金門大橋的建造，牽動所有金門人的心，爭取了幾十年，一棒接一棒，才能預定月底完成連接，10月通車。

活動現場設有「金愛逛！金天逛市集」12個攤位，還有「金好看柑仔店」、「金好聽！表演團體」，以及「LINE趟掘金小旅行」互動式體驗等活動，現場人潮滾滾。（編輯：謝雅竹）1110716