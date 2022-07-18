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確診數降至5月以來最低 桃市府：疫情逐漸收斂

2022/7/18 15:15（7/18 15:24 更新）
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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市政府今天表示，依照中央流行疫情指揮中心公布資訊顯示，桃園市新增1903例COVID-19本土案，是今年5月以來，桃園市確診個案數最低的一天，顯示疫情已逐漸收斂。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心下午公布，桃園市新增1903例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案，相較昨天，疫情單日下降27%，其中65歲以上個案占8.78%、18歲以下個案占22.70%，今天也是今年5月以來，桃園市確診個案數最低的一天。

桃園市政府指出，疫情指揮中心昨天公布1名Omicron的BA.5社區個案，呼籲民眾仍須謹慎配合指揮中心防疫措施，除符合例外情形及外出時有飲食需求得免戴口罩，民眾外出應全程佩戴口罩。

桃園市政府表示，民眾在飲宴之中逐桌敬酒、未保持社交距離，是傳播Omicron高風險行為，用餐席間或用餐完畢起身離桌前都應立即正確戴好口罩，上廁所時也應戴好口罩，且落實洗手以免遭受感染。（編輯：方沛清）1110718

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