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安溪國中校犬「可樂」過世 追趕校園水牛成追憶

2022/7/19 16:09（7/19 16:48 更新）
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新北市安溪國中19日表示，校犬「可樂」16日不敵病魔逝世，大家的校園寶貝離世，帶給師生很大的悲傷，校方將其後事處理圓滿，18日已經火化。（安溪國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月19日
新北市安溪國中19日表示，校犬「可樂」16日不敵病魔逝世，大家的校園寶貝離世，帶給師生很大的悲傷，校方將其後事處理圓滿，18日已經火化。（安溪國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月19日
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市安溪國中校犬「可樂」不敵病魔摧殘過世，昨天火化樹葬，結束12年陪伴校園師生的美好歲月。校方說，可樂是生命教育的走動活教材也是共同記憶，開學後將舉辦追思會。

新北市三峽區安溪國中著名的校犬可樂，校長池旭臺今天向中央社記者證實，於16日不敵病魔逝世，大家的校園寶貝離世，帶給師生很大的悲傷，校方將其後事處理圓滿，18日已經火化。

池旭臺說，今天校務主管會議討論決議，可樂的離開教大家面對死亡，經歷死亡的過程，學習如何更珍愛自己與家人、朋友，學校將於開學後舉辦追思會，讓可樂為師生上最後一堂生命教育課，讓大家理解如何好好告別。

校方表示，可樂曾獲選行政院農委會「全國校犬績優校園甄選」第1名，臉書Facebook粉絲團有2萬3000餘人，是知名網紅。牠是流浪的柴犬，民國100年3月在低溫中瑟縮於教室角落，校方找不到主人認領。

照顧可樂12年的安溪國中老師姜大如今天接受中央社記者電訪表示，經師生協助集資幫流浪犬治療眼疾並希望持續照顧，當時堅持留下狗與協助照顧的是李淑瑩老師，師生依毛色取名為「李可樂」，粉絲頁上面還有李可樂的學生證。

可樂是盡職的校犬，負責守衛校園，姜大如老師表示，最勇猛的一次是以小小身軀，一次驅趕3頭跑進校園的水牛，讓水牛乖乖排隊離開校門，從此一炮而紅。

可樂平時安分可愛的模樣相當療愈，姜大如說，其實，不是她在照顧可樂，她自己原本不接觸寵物，但因照顧而瞭解、陪伴、被教育，也將可樂的身世融合在教育，孩子們也因與可樂親近，師生有共同聊天話題，是生命教育的代言人。

姜大如說，可樂是女生，並守護安溪國中、陪伴師生們12年，不但會安撫國中生躁動的情緒，甚至成為學生家庭親子溝通的橋梁，教會大家看見生命教育的重要，引領著大家做中學，知道「人類不是高高在上」。

姜大如說，今年4月中旬可樂的腦部發現疑似腫瘤但無法手術，以藥物保守治療。但陸續發生前庭症候群，會有暈眩、原地打轉、鑽洞、睡眠日夜顛倒的行為，甚至5月中旬還一度生命危急，無法自行飲食。

包括學校師生等一起協力照顧，為讓其肌肉不萎縮，可樂仍在校園走動散步，姜大如說，利用針筒餵食，學生幫忙推可樂的推車，6月時，曾經發生2次長時間癲癇，看見可樂抽筋、氣喘、眼球震顫的模樣，讓人揪心與不捨。

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姜大如說，原本大家看見可樂凹陷萎縮臉頰比較長出肉了，也希望把握黃金治療期可重新站起來，無奈16日下午病情加劇，當晚11時，牠將自己處理的很乾淨才離世，不留給別人麻煩，真的是很貼心的小天使。

姜大如說，可樂離世時面容祥和帶著微笑，是個漂亮的女孩靜靜睡著，帶著滿滿的愛離開。昨天（18日）火化後，已在專業寵物園區給予樹葬，骨灰常伴九重葛盆栽並有法會；但天使不曾離開，只是換種方式存在。（編輯：方沛清）1110719

新北市安溪國中19日表示，校犬「可樂」不敵病魔摧殘過世，18日火化樹葬，結束12年陪伴校園師生的美好歲月。（安溪國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月19日
新北市安溪國中19日表示，校犬「可樂」不敵病魔摧殘過世，18日火化樹葬，結束12年陪伴校園師生的美好歲月。（安溪國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月19日
新北市安溪國中19日表示，校犬「可樂」（圖）不敵病魔摧殘過世，已火化樹葬，可樂是生命教育的走動活教材也是共同記憶，開學後將舉辦追思會。（安溪國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月19日
新北市安溪國中19日表示，校犬「可樂」（圖）不敵病魔摧殘過世，已火化樹葬，可樂是生命教育的走動活教材也是共同記憶，開學後將舉辦追思會。（安溪國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月19日
新北市安溪國中19日表示，校犬「可樂」16日病逝，18日火化。生病期間同學們協助推著車子照顧（圖），也學習著接受人與狗，都可能會有非預期的困境。（安溪國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月19日
新北市安溪國中19日表示，校犬「可樂」16日病逝，18日火化。生病期間同學們協助推著車子照顧（圖），也學習著接受人與狗，都可能會有非預期的困境。（安溪國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月19日
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