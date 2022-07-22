金門大橋合龍金烈串聯成功 王國材：縣民生活便利

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交通部長王國材（左3）22日與金門縣長楊鎮浯（左2）、立法院交通委員會召委洪孟楷（左4）、委員陳雪生（左1）等人出席金門大橋376塊節塊合龍儀式，聽取高速公路局簡報後，一起從大金端步行到小金端，見證歷史時刻。中央社記者黃慧敏攝 111年7月22日

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門大橋376塊節塊完成合龍，交通部長王國材和立委洪孟楷和金門縣長楊鎮浯等人今天共同見證。王國材表示，大橋合龍意義重大，金門本島和烈嶼鄉連成一氣，縣民生活更便利。

金門大橋西起烈嶼鄉（小金門）湖埔路，東到金門本島金寧鄉湖下慈湖路，全線5.4公里，其中跨海橋長4.8公里。

王國材繼6月底登上金門大橋橋面最高點、距海平面約47公尺高的橋面，見證橋中央預鑄節塊閉合塊吊裝作業後，今天再偕立法院交通委員會召委洪孟楷、委員陳雪生等人來到大橋上，出席376塊節塊合龍儀式，大家在聽取高速公路局簡報後，一起從大金端步行到小金端，見證這歷史時刻。

王國材致詞表示，金門大橋自民國99年3月行政院核定通過興建後，歷經12年，376個預鑄塊節塊終於完合攏，接下來進行伸縮縫接合、路面鋪設、照明和景觀等後續作業後，預定10月中旬完工通車，未來大小金門將連成一氣，形成共同生活圈，對金門縣居民生活和觀光發展而言，意義重大。

楊鎮浯受訪時也預見大橋通車後，對大小金門的產業和民生經濟將帶來巨大改變；他並表示，通車後會訂定收費機制，但初期會提供縣民極大優惠；此外，配合通車，縣府也將辦理如橋上健走等活動、發行紀念郵票，同時與交通部合作推出多項主題旅遊。

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楊鎮浯表示，金門大橋是台灣地區首座合乎定義的「跨海大橋」；王國材也說，相較金門大橋基樁深達海底23公尺，地質又堅硬的花崗石，澎湖的跨海大橋工程相對簡單。眼見金門大橋即將完工，同樣來自外島的馬祖立委陳雪生則是向王國材請命，儘速興建馬祖大橋。

金門縣政府工務處表示，金門大橋為國內第1座海上特殊公路橋梁，也是台澎金馬已經實現、橋梁跨徑最長、遇到環境限制最多的跨海大橋，經過施工團隊克服重重挑戰，深槽區最後主橋P44及邊橋P43上構預鑄節塊吊裝完成，全橋合龍。（編輯：黃世雅）1110722

交通部長王國材（左8）、金門縣長楊鎮浯（左9）等人22日從金門大橋大金端步行到小金端，見證金門大橋完成合龍，金門本島和烈嶼鄉串聯成功。中央社記者黃慧敏攝 111年7月22日