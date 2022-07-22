教甄正取被檢舉應考遲到 花蓮縣府取消錄取資格

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮縣政府辦理教師聯合甄選，國中地理科原正取王姓考生遭檢舉複試遲到，依規定應棄權，經教甄委員會確認，取消正取資格，引起正反兩方議論。縣府坦承有疏失，會加強試務人員訓練。

花蓮國中小教師聯合甄選昨天放榜，其中偏遠地區國中地理科僅1名額，共5人爭取，有考生向花蓮縣府檢舉「遲到還能考試、拿到正取，質疑背景很特殊有優待」。

花蓮縣政府教育處昨天緊急召開教師聯合甄選委員會，經調查當天應考影像後，撤銷王姓考生錄取資格，改公告由徐姓考生遞補。

各類科正取人員今天辦理第一次分發作業，被取消資格的王姓考生在家屬陪同下到場抗議，王姓考生否認遲到，表示當天上午不到8時就在休息室等待，過程中沒有聽到有人叫她名字，認為是考場人員疏忽，讓她在教師空等，錯過抽題時間。

花蓮縣政府教育處回應，國中教甄複試14日在國風國中舉行，該生被排在第3組應於8時30分至9時完成報到、抽題及準備，9時至9時15分進行教學演示，依照簡章規定，教學演示開始時唱名3次不到視同放棄。

教育處指出，經調閱監視器畫面，這名考生9時13分才到教室報到，因此撤銷錄取資格重新公告，至於承辦學校未依規定取消應考資格，還讓她上台複試，衍生後續問題，確實有瑕疵，將全面檢討，加強試務人員講習訓練。

承辦學校校長表示，對於讓遲到考生入內應試的違失，會深切檢討。（編輯：黃世雅）1110722