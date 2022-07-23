沈慧虹體驗新竹米粉製程 允續辦活動推廣名產

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）23日走訪「新華米粉廠」參觀，在高溫環境中戴上手套，將剛蒸熟的米粉切斷，接著將米粉絲揉開、分散、成型，認真學習米粉製程，最後也到廠房頂樓看看正在曬太陽的米粉。（沈慧虹競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月23日