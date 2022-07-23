沈慧虹體驗新竹米粉製程 允續辦活動推廣名產
2022/7/23 21:29（7/23 21:41 更新）
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）23日走訪「新華米粉廠」參觀，在高溫環境中戴上手套，將剛蒸熟的米粉切斷，接著將米粉絲揉開、分散、成型，認真學習米粉製程，最後也到廠房頂樓看看正在曬太陽的米粉。（沈慧虹競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月23日
（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天前往新竹米粉寮參觀，在工廠體驗米粉製程，表示未來會持續舉辦米粉體驗活動，讓更多人認識新竹米粉，感受堅韌的職人精神。
沈慧虹競選辦公室提供新聞稿表示，沈慧虹今天到「新華米粉廠」參觀，在高溫的環境中，沈慧虹戴上手套，將剛蒸熟的米粉切斷，接著將米粉絲揉開、分散、成型，認真學習米粉的製程，最後到廠房頂樓，看看正在曬太陽的米粉。
沈慧虹表示，米粉業者每天都在高溫中工作，天未亮就開始趕工，在高溫下蒸煮，還要看天候曬米粉，「3分日曬、7分風乾，造就了100分的米粉」。
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沈慧虹表示，新竹米粉是業者用汗水辛苦擦亮的品牌，過去擔任副市長期間，年年舉辦米粉貢丸節推廣在地美味，也推動「米粉標章」，讓新竹米粉更有保障。
新華米粉負責人蔡勝興於稿中表示，外銷已是新竹所有米粉廠主力營運目標，面對其他國家的低價競爭，新竹米粉必須做出品質、品牌和銷售的差異化，使用「日曬風吹」的自然風乾法，吃起來就更有彈性。（編輯：張銘坤）1110723
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