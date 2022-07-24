高市勞工局突擊檢查3醫院建築工地 共開罰34萬

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高醫附設岡山醫院工程昨天發生工人自2.5層樓高墜地意外，高市勞工局今天前往3處醫院建築工地執行工安突擊檢查，共發現7缺失、開罰34萬元，包括3處高處施工防護不足。

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院工程昨天下午發生工安意外，蔡姓工人在焊接時不慎自2.5層樓高處墜地，頭部受傷一度失去呼吸心跳，送附近醫院急救後恢復生命跡象，高醫並協助轉診中和紀念醫院，收治加護病房。

高雄市政府勞工局第一時間派員前往現場、勒令停工。勞工局指出，從事高處鋼構組配作業，未使勞工確實使用安全帶與必要的防護具，顯示營建廠商對工作現場安全規劃、評估及管理有鬆懈情形，將依法開罰，並嚴審復工計畫，以杜絕事故再次發生。

勞工局今天上午再由局長周登春與勞檢處人員分別前往左營區、小港區及三民區共3處醫院建築工地執行工安突擊檢查，檢查結果共計發現7項缺失，將依「職業安全衛生法」裁罰新台幣34萬元，且其中包括有3處高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，有立發生危險之虞，並勒令停工改善。

周登春透過新聞稿表示，市長陳其邁主持市政會議時，不斷強調落實工地安全重要性，要避免因趕工而發生職業災害，已責成勞工局、工務局、水利局等局處，加強監督檢查、共同防災。

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周登春說，任何作業、任何時間，即使是鎖一顆螺絲，都要先確保、確認安全，再行作業，尤其醫院是承載醫病照護、促進國民健康與預防疾病重要處所，營建廠商在新建過程中，千萬要特別重視施工人員平安健康，不能有絲毫輕忽鬆懈，勞工局也將全面持續稽查。

勞檢處長郭清吉指出，今年已實施營造工地檢查1812工地次，69件有立即發生危險之虞重大缺失，勒令停工，其中以防墜落設施不佳、未設置護欄、護蓋、安全網或未使勞工確實配戴安全護具最為常見，勞檢處將持續嚴格督促業者設置安全設施，一旦發現違規情節重大者，將立即勒令停工、從重處罰，決不寬貸。（編輯：陳仁華）1110724