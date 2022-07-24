新竹縣特教生學獨輪車 訓練平衡力培養自信心

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣政府辦獨輪車活動，助特教生訓練手眼協調，今天在新社國小舉行成果展，縣長楊文科出席表示，透過獨輪車運動，能訓練孩子平衡能力及刺激腦部發展，也培養自信心。

新竹縣政府提供新聞資料表示，新竹縣政府與台北市教育關懷協會、新竹縣有智一同未來教育發展協會和新社國小，共同舉辦新竹縣兒童獨輪車活動，由新竹縣各校特教班學生報名參加，盼讓孩子在獨輪車運動中，不僅能訓練身體，也培養發展出專注力與耐心。

促成活動的新竹縣議員吳旭智向中央社記者表示，這群孩子在訓練過程中，相當辛苦，也歷經跌倒、再站起重新練習等過程，而從今年3月開始練習至今，孩子們進步迅速，也在今天的成果發表會中，展現練習成效。

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吳旭智說，獨輪車運動具有平衡身心、紓解壓力、培養專注力和管控情緒等多項優點，特教生經過訓練上手後，可提升專注力，這次，一路看到孩子受訓後的變化，從練習中逐漸喜歡上獨輪車，培養出新的興趣，不只提升專注力，也建立孩子的自信心與成就感。

楊文科說，看到許多原本缺乏自信的孩子，經過獨輪車特訓後，能勇敢自信站上舞台展現自我，很值得肯定。（編輯：方沛清）1110724