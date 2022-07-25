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早餐店疑沙拉醬污染34人就醫 基市稽查限期改善

2022/7/25 19:54（7/25 20:21 更新）
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34名顧客從22日起到基隆市武隆街早餐店消費後，陸續出現疑似食物中毒症狀就醫，衛生局人員25日下午前往稽查，確認店家使用的箱蛋都在保存期限內，但仍有電風扇微髒等小缺失，已命業者暫停作業和販賣，要求在8月1日前改善。（基隆市衛生局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月25日
34名顧客從22日起到基隆市武隆街早餐店消費後，陸續出現疑似食物中毒症狀就醫，衛生局人員25日下午前往稽查，確認店家使用的箱蛋都在保存期限內，但仍有電風扇微髒等小缺失，已命業者暫停作業和販賣，要求在8月1日前改善。（基隆市衛生局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月25日
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）34名顧客從22日起到基隆市武隆街早餐店消費後，陸續出現疑似食物中毒症狀就醫，其中8人需住院，衛生局懷疑是店家自製沙拉醬釀禍，下午採檢體送驗並發現小缺失要求限期改善。

基隆市衛生局食品藥物管理科長王翠雯向中央社記者表示，從點餐種類初步瞭解，顧客反映吃下塗抹果醬並未出問題，但塗抹自製沙拉醬的漢堡、土司等下肚後，陸續出現上吐下瀉、腹痛和高燒等疑似食物中毒症狀，懷疑是自製沙拉醬內有沙門氏桿菌。

由於經營這間早餐店的夫妻也出現症狀正住院治療，今天下午委請親友開門讓衛生局入內，經稽查後，確認店家使用的箱蛋都在保存期限內，店家也有辦理商業登記和食品業者登錄及投保產品責任險，符合相關要求，不過，店內使用的電風扇微髒，且堆放包材的層架有放紙板，已要求移除。

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此外，王翠雯表示，由於現場已無涉案食品檢體，稽查人員以拭子採集置放美生菜、小黃瓜和自製沙拉醬的不鏽鋼盆檢體送驗，並命業者暫停作業和販賣，要求在8月1日前改善，經複查通過後才可營業。

衛生局另將委請醫院協助採集病患糞便檢體，待報告出爐，若顯示有2名病患驗出體內有同類菌種，衛生局將依違反食品安全衛生管理法，將全案移請基隆地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110725

王翠雯
基隆早餐店30名顧客就醫 疑自製沙拉醬釀禍
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