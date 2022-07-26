台中郵局辦水梨公益活動 支持在地農產

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台中郵局與台灣郵政協會合作，與台中在地梨農推出「情滿人間、愛無距梨」公益活動，26日舉辦啟動記者會，邀民眾支持在地農產也做公益。中央社記者蘇木春攝 111年7月26日

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中郵局與台灣郵政協會合作，與台中在地梨農推出「情滿人間、愛無距梨」公益活動，明天起民眾只要透過平台訂購水梨，每一盒將捐助新台幣10元給社福團體，支持在地農產也做公益。

台中郵局舉辦水梨公益活動今年邁入第9年，今年持續透過「i郵購」網購平台，與台中東勢與新社農會以及在地果農合作銷售，每銷售1盒水梨，將捐助10元給向上社會福利基金會附屬台中育嬰院。

公益活動今天舉辦啟動記者會，中華郵政公司董事長吳宏謀、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書與莊競程，以及台中市議員江肇國、黃守達與台中郵局局長陳湘慈等人皆出席。

陳湘慈接受媒體聯訪時表示，去年度水梨公益活動共銷售9471盒，今年除原銷售的新興梨外，並加入寶島甘露梨供民眾選購，今年水梨產量與品質皆穩定成長，歡迎民眾不只支持在地農產品，也能做公益。

陳湘慈指出，活動自27日起民眾可上「i郵購」網站訂購，可透過郵局快捷服務送貨到府，也可透過「i郵箱」領取，或洽台中市各地郵局窗口訂購。（編輯：黃世雅）1110726