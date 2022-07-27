新北：塭仔圳重劃區點交地上物 設滯洪池治水患

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市地政局今天表示，塭仔圳重劃區開發397公頃，相當於2.6個台北市信義計畫區，輔導搬遷建物，地上物已全面點交；將以滯洪池規劃海綿城市解決當地水患，預計114年完工。

新北市政府地政局長康秋桂今天在市政會議專案報告表示，台北港特定區、新莊北側知識產業園區已開發完成，林口工一重劃區今年底將完工；透過變更用地活化土地，打造國際物流倉儲、知識密集型經濟及高科技產業研發基地的產業金三角。

康秋桂表示，新泰塭仔圳重劃區相當於2.6個台北信義計畫區、7.4個新北市新板特區，是近年北台灣最大規模的土地開發案；與居民不斷溝通協調後，出動1萬多人次輔導搬遷4000多間建物，今年5月已經完成點交地上物。

她說，重劃區規劃共同管線，以滯洪池的海綿城市防洪治理，滯洪池調節排水改善積水與淹水，總滯洪量約9.3萬立方公尺；並預留輕軌的路網用地，與水利局打造萬坪親水公園，114年完工後，將可解決在地公共安全、交通壅塞及汛期水患之苦。

另外，康秋桂說，中和區秀朗橋北側地區，原受河川管制限制開發，經濟部水利署在民國109年解除河川管制限制後，市府已區段徵收，預計今年底全面開工，除改善當地生活品質，也將新設消防分隊，強化當地救災救護能量。

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市長侯友宜聽取報告後表示，市府城鄉發展局負責都市規劃、地政局負責開發，是市府的龍頭局，負責開發北台灣的1041公頃土地，具有提供產業用地的競爭潛力。新北不只是首都生活圈而已，更是「北北基桃」北台灣1000萬人口的重心。

他說，台商回流後，不容易在都市找到產業用地，五股垃圾山遷移後規劃的「夏綠地」，及旁邊的塭仔圳重劃區，就是北台灣發展的中心點，此處看到投資新北的機會與希望。（編輯：李錫璋）1110727