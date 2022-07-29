台南推愛心惜食平台 8月再增2處

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府推動「實物愛心銀行」與「愛心惜食平台」社會福利政策，將全市分為5大服務區提供實物愛心銀行服務，與市場攤商合作設立的愛心惜食平台，預計8月再增加2處。

台南市政府社會局今天發布新聞稿指出，實物銀行的服務對象為設籍或實際居住台南市且有物資需求的弱勢民眾，民眾可持身份證明等文件至各分行提出申請，由社工進行評估、核予點數額度，民眾再依點數自行選擇所需的等值物資，滿足基本生活所需。

台南市社會局指出，今年度截至6月底，累積受贈愛心物資計市價新台幣4498萬858元，約38萬3870人次受益，實物愛心銀行除平時提供經濟弱勢及遭遇急難家庭或民眾緊急生活物資外，也視民眾實際需求連結資源，提供多元服務。

台南市社會局指出，社會局與各市場合作成立「惜食平台」，由市場攤商捐出仍可食用的食材，供社福團體共餐使用，除避免物資浪費，還可增進公益，自108年推動以來，目前已成立17處愛心惜食平台，至今年5月31日累積捐贈食材約計29公噸，逾15萬人次受益。

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社團法人台南市開山歡喜協會總幹事黃婉嫕表示，社會局協助媒合東菜市公有零售市場建置惜食平台，透過市場攤商捐贈愛心食材，讓社區照顧關懷據點的長輩們可享用更多元豐富的菜色，同時也減輕協會辦理共餐支出壓力。

台南市社會局指出，首度與民有市場合作設置的和緯黃昏市場惜食平台已在7月啟用，預計8月份再新增仁德區仁德公有零售市場及東區虎尾寮市場2處惜食平台。（編輯：黃世雅）1110729