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苗21線巨石崩落擋道遊覽車受困 傍晚已搶通

2022/7/30 17:44（7/30 18:01 更新）
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苗栗南庄苗21線3.7公里處30日下午因強降雨發生巨石崩落，交通中斷。鄉公所獲報後出動機具前往處理，傍晚5時許已搶通，但仍提醒用路人行經時多留意。（苗栗縣議員楊文昌提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月30日
苗栗南庄苗21線3.7公里處30日下午因強降雨發生巨石崩落，交通中斷。鄉公所獲報後出動機具前往處理，傍晚5時許已搶通，但仍提醒用路人行經時多留意。（苗栗縣議員楊文昌提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月30日
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣30日電）苗栗縣南庄鄉苗21線3.7公里處，今天下午因強降雨發生巨石崩落，擋住道路，多輛遊覽車無法下山，鄉公所獲報後派機具前往，傍晚已搶通道路，恢復通行。

苗栗縣苗21線3.7公里及12.3公里處，分別於本月初發生山壁土石崩落，經搶通恢復單線雙向通行。

苗栗縣議員楊文昌告訴中央社記者，下午南庄山區出現強降雨，日前崩塌的苗21線3.7公里處，下午因強降雨再次發生上方巨石崩落情形，所幸未造成人員受傷。

楊文昌表示，今天上午有多部遊覽車載著遊客上山，下午回程時卻因落石擋道而受困，經南庄鄉公所派機具到場搶通後，傍晚5時許已搶通完畢，恢復通車，但仍呼籲用路人行經時注意安全。（編輯：張銘坤）1110730

楊文昌
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