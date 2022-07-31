6貼圖明星、藍寶石大歌廳齊發威 高雄愛河灣湧現人潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市政府啟動「台灣IP．高雄原創－聊療漂漂河」計畫，將6個高雄創作者創作的人氣貼圖明星巨大化，以實體充氣裝置現身愛河灣，夜間點燈呈現，吸引大批民眾前往參觀打卡。中央社記者曾以寧攝 111年7月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄31日電）高市府推出「聊療漂漂河」計畫，將6名高雄創作者創作的貼圖明星巨大化實體現身，全數亮相首週末，碰上高流「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，愛河灣、五福橋一帶湧現人潮。

迎接文博會，高雄市政府文化局啟動「台灣IP．高雄原創－聊療漂漂河」計畫，將貼圖明星貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、豆卡頻道、ㄇㄚˊ幾兔、PP mini小小企鵝等6名高雄創作者所創作的LINE人氣貼圖角色，變成實體充氣裝置陸續在愛河灣登場，隨「貓爪抓」吊掛下水，6個LINE人氣貼圖角色昨天全到齊。

適逢高雄流行音樂中心主辦大型售票演唱會「真愛秀．藍寶石大歌廳」，高流新聞稿指出，繼30日精彩演出，31日再由秀場天后陳美鳳、台語歌王洪榮宏、金曲歌王荒山亮、金嗓歌后李翊君、台語歌后龍千玉、台語歌王蔡小虎、謝金晶，加上張秀卿與邵大倫搭檔主持，重現經典秀場文化。

2大盛會帶動人潮，愛河灣附近昨、今2日都有不少民眾前往拍照、一睹「漂漂河」風采，高流海音館外市集有不少民眾逛街，五福橋人行道也擠滿拍照民眾。因應人潮，市警局也加派人力疏導交通、加強周邊道路違停取締。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

從台北來的何小姐則告訴中央社記者，這幾天因公來到高雄，同事得知有「聊療漂漂河」，也特地安排前來朝聖，為了看清楚每隻的面貌還特地先查好地圖攻略，而且自己白天、晚上都有經過，覺得點燈的時候和白天陽光下的模樣都各有不同可愛，非常療癒。

住在光榮碼頭附近的王小姐說，自己原本想說大型氣球應該沒什麼好看的，沒想到真的做起來，還真的很可愛，就算每天經過也都會忍不住停下來多看幾眼，相當療癒。（編輯：黃世雅）1110731