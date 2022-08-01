北市EOD首所合併學校揭牌 雙永國小啟新篇章

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）信義區雙永國小為北市首所配合EOD計畫合併的學校，在111學年度第1學期開始的今天揭牌。教育局表示，除了成就新的優質校園，也滿足托嬰、樂齡等社區公共服務需求。

僅一牆之隔的台北市信義區永春國小及永吉國小，面臨校舍老舊、校地狹小等問題，配合市府EOD（市有建物及用地整合運用導向都市發展）計畫，歷經3年的資源共享、民國108年啟動合併規劃，111學年度正式合併成立為雙永國民小學。

台北市教育局表示，今天為111學年度第1學期的開始，感謝合併過程中永春、永吉兩校教師、家長、校友等各方人士的努力，市長柯文哲特別為雙永國小揭牌，祝賀北市第一所配合EOD計畫合併學校的誕生。

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柯文哲致詞時表示，未來北市學校逾50年以上的建物將持續增加，而面臨高齡少子化、校舍老舊及社會福利需求，北市提出EOD策略，藉由校舍改建的契機，釋出空間導入托嬰、托幼、托老、日間照顧及區民活動中心等社區公共服務，整合周邊公有建物及用地、公共服務設施項目，使學校與社區共融發展。

教育局說，雙永國小成立後將透過安置計畫，逐年拆除並新建校舍，整體校舍期程預計於113至118年分兩期施作，屆時國小總班級數42班、附設幼兒園14班，並設有托嬰中心、樂齡教室、社區活動中心等。（編輯：李亨山）1110801