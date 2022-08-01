飛翔皮卡丘計畫10月北市登場 寶可夢迷別錯過

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）日本寶可夢公司將與北市合作「飛翔皮卡丘計畫」，有一系列限量活動讓寶可夢迷玩個夠；10月21至23日登場的Pokémon GO Safari Zone活動還會有稀有寶可夢現身。

寶可夢公司與北市觀光傳播局今天舉辦「Pikachu Weekend in Taipei 『飛翔皮卡丘』首度攜手台北市」系列活動記者會。身穿綠色T恤、限定的「樹果皮卡丘」與爆炸頭皮卡丘現身，萌度破表。

觀傳局表示，10月21日至10月23日的Pokémon GO Safari Zone Taipei活動期間，寶可夢訓練家們將能在北市全域享有特別的活動內容，主會場大安森林公園供購買入場券的訓練家們盡情遊玩，還有機會見到平時在台灣難得一見的寶可夢如帕奇利茲、異色螢光魚等。

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此外，穿著綠色T恤的限定「樹果皮卡丘」自10月起在Pokémon GO中登場，觀傳局提醒，這隻只會在北市出現的樹果皮卡丘預計在遊戲裡出現長達一年的時間。

Safari Zone活動期間，每天晚上還會有特別的皮卡丘夜間活動，讓訓練家白天抓寶、晚上跟皮卡丘開心遊玩；觀傳局正在籌備在日本備受好評的Pokégenic打卡景點，希望透過這次寶可夢合作活動，吸引各地遊客到訪北市，重振觀光。（編輯：李亨山）1110801