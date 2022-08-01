議員批北藝用接水盤排漏 北市：3局長決議室內止水

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）斥資新台幣67億元打造的台北表演藝術中心爭議不休，民進黨北市議員鍾佩玲日前質詢指出，北藝漏水竟只置放接水盤排漏，直呼離譜；文化局長蔡宗雄則說，是3局長決議室內止水。

鍾佩玲上週在台北市議會教育委員會質詢指出，北藝試營運期間不斷發生座椅毀損、管會場動線不佳和管理鬆散問題；最具代表性建築「球劇場」出現外牆漏水問題，試營運小組竟未研議抓漏等改善方案，而是採室內止水方式，在漏水點使用接水盤排水，做法實在太離譜。

她指出，北藝3個無障礙坡道也未設在主要入口處，轉角未設置明顯引導標示，且劇場內無障礙座位和殘障廁所沒有在同一層樓，不同劇場無法互通，身障人士使用上極為不便，要求文化局應立即檢討改善。

市議員許家蓓表示，北藝經追加預算、營造廠倒閉等爭議，耗時近12年才完工。試營運又被抓出多項缺失，像是座椅破損、驗收未完就開幕、標示系統不明確等，至今尚未全面改善完成。

許家蓓認為，北藝由世界知名建築師操刀，本應成為台北著名地標，北市府急開幕反而引民怨，影響北藝中心及北市府形象；另，北藝設計監造廠商今年4月提出追加4.8億元服務費要求，經協調後降至2.7億元，但仍有高達2億元差額，北藝恐要追加預算。

市議員江志銘也認為，市長柯文哲曾預估北藝每年會虧損2至5億元，北市府補助不該無限度，要求北藝財務狀況應列為考核目標。

蔡宗雄答詢表示，球劇場漏水為外牆工程問題，原承包商已倒閉，無法再拆除外牆施工，所以經文化、捷運、工務局3局局長會議決議採室內止水方式，無障礙通道和廁所問題，會再和建管處會勘了解。

對於財務問題，蔡宗雄則表示，預計北藝20年內可達到自償目標，目前最高補助預算為今年4億元，未來將逐年下修。（編輯：方沛清）1110801