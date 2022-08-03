不怕中國禁柑橘類進口 屏東檸檬今年內銷供不應求

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）中國宣布禁止台灣柑橘類、水產品及食品等進口，其中屬柑橘類的檸檬，屏東也是主要產區，屏東縣府今天表示，今年內銷供不應求。

根據中國國台辦公布禁止輸入品項，柑橘類包括檸檬、葡萄柚、橙類，冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚等水產品，還有暫停台灣食品廠商進口共3323家，由於食品廠商有許多都是採用台灣在地的農漁產食材，屏東縣長潘孟安今天在主管會報指示，各局處盤整農漁民及廠商受影響程度，並了解中央策略後給予協助。

縣府農業處指出，屏東是台灣檸檬最大產地，約佔全台7成產量，近2年檸檬銷往中國數量逐年遞減，從原先1年1300噸到今年1至4月外銷約104噸，且今年台灣檸檬連內銷都不夠賣，目前檸檬產期已接近尾聲，影響有限，縣府仍會輔導農民多元拓展通路。

此外，中國也禁止天然砂出口台灣，屏東縣為砂石重要產區，先前莫拉克風災時大量土石造成縣內重要河川上游淤積，現仍逐年辦理疏濬中，砂石產量暫時無虞。

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屏東縣府發布新聞稿指出，中國單方面禁止台灣產品進口，屏東已不是第一次蒙受其害，先前的鳳梨、蓮霧，還有最近的石斑魚，遭受首當其衝，遺憾民生生計成為國際政治角力籌碼，也深知「雞蛋不能放在同一個籃子」的風險。

屏東縣府指出，早在幾年前就陸續展開全球農業貿易佈局，並籌組「台灣屏東農業國際運銷股份有限公司」，與民間企業合作拓展通路，及積極出國參展開發外銷，避免過度倚賴單一市場。（編輯：卞金峰）1110803