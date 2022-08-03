議會答詢指「自求多福」 中市警察局長發言再惹議

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市議會今天進行治安專案報告，市議員楊正中質詢指出，沒有國安、哪有治安，預言台中市治安事件將層出不窮，對此，警察局長蔡蒼柏表示，目前處境自求多福，引發譁然。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，國際關注。台中市議會今天召開定期會，進行台中治安總體檢專案報告。

國民黨籍台中市議員楊正中表示，裴洛西訪台國際關注，台灣有一半的民眾關心兩岸是否發生軍事衝突，沒有國安、哪有治安，社會動盪、人心不安，未來台中市的治安、販毒、槍案恐層出不窮。

楊正中詢問蔡蒼柏「你準備好了嗎？，警察局會偵辦關於裴洛西的不當言論嗎？蔡蒼柏答詢，現在的處境就是自求多福，引發議場譁然。

下午，民進黨籍台中市議員鄭功進、張耀中也對此議題質詢，他們認為蔡蒼柏身為警察局長，面對對岸武力威脅，要百姓自求多福，太離譜。

蔡蒼柏解釋，自求多福是希望警察在各自的崗位上，把工作做好，台灣社會就會安全。（編輯：郭諭儒）1110803