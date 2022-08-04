更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
裴洛西不畏北京威脅歷史性訪台 推特上傳影片回顧
首頁 / 地方
裴洛西亞洲行
新聞專題
裴洛西亞洲行6/300
首頁 / 地方

中市警察局長再度失言 蔡其昌呼籲道歉

2022/8/4 12:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市警察局長蔡蒼柏再度失言，立法院副院長蔡其昌今天說，市長盧秀燕應要求蔡蒼柏道歉，且台中治安敗壞，國民黨議員硬扯重要外賓來訪，這對盟友是種羞辱，盧秀燕應說明態度為何。

台中市議會3日召開定期會進行治安專案報告，國民黨市議員楊正中質詢指出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台國際關注，台灣有一半的民眾關心兩岸是否發生軍事衝突，沒有國安、哪有治安，台中市治安事件層出不窮，警察局如何因應。蔡蒼柏答詢，目前處境自求多福，發言引發爭議。

蔡其昌今天會勘大甲日南國中運動場整建工程，他接受媒體聯訪指出，盧秀燕因腳傷休養，但也應正視蔡蒼柏再度失言，不該放任台中治安持續敗壞，呼籲蔡蒼柏道歉。

蔡其昌表示，台中市治安敗壞，國民黨台中市議員竟然硬扯外賓來訪，這不是對盟友的羞辱嗎？國民黨在中央歡迎裴洛西，地方卻又出現反對聲浪，國民黨對台美關係態度為何，應該說清楚。

台中市警察局透過文字稿表示，此議題是議會質詢議題，警察局尊重議會所有議員的質詢權，關於此議題，3日都已充分回應，台中市警方的治安相關數據，六都名列前茅，也持續努力維護城市治安。（編輯：張雅淨）1110804

蔡蒼柏
議會答詢指「自求多福」 中市警察局長發言再惹議 台中治安總體檢 綠批槍響民眾恐懼藍肯定警迅速破案
蔡其昌
中共軍演 蔡其昌：恐嚇得不到人民支持 裴洛西透露出訪3目的 被稱「台灣好朋友」是殊榮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇貞昌：裴洛西訪台 國際實質認識台灣處境