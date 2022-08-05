高虹安提6大教育政見 檢討學區劃分、降安親收費

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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天召開記者會，提出檢討學區劃分、活化閒置校地、降低安親收費等6大入學政見，盼解決竹市教育資源一直無法滿足家長及學子需求等問題。

高虹安表示，新竹市人口結構年輕，教育資源的需求急速增加，但竹市教育資源卻一直無法滿足家長和學子需求，如無法就近入學、入學總量管制、入學名額供不應求等，因此她提出6大教育政見。

高虹安指出，新竹市的學區劃分問題導致部分孩童無法就近入學，甚至出現一個社區卻被劃分入2個不同學區的狀況，她承諾當選後將全面檢討新竹市的學區劃分，以就近入學為原則，讓家長放心，學童們能安心上學。

高虹安表示，未來將以市府預算、資源挹注，增聘師資，活化閒置校地，也應積極尋找校地，處理國小、國中校舍不足的問題，解決部分學區入學供不應求狀況。

高虹安指出，未來將降低市立國小公辦、委外課後安親服務收費，並且低收入戶家庭學童免費，以減輕家長們的負擔，也讓孩子們下課後有地方可以學習。

高虹安說，未來將善用新竹科學園區資源，與研究機構、企業合作，媒合新竹市的國高中生於寒暑假可以實習或課外進修，讓孩子們的學習不僅限於學校與課本。

高虹安指出，為了進一步培養新竹市科技人才，未來在高中推動軟體設計課程，除了激發學生們對於軟體與科技的興趣外，也讓科技人才的培訓能夠從高中開始扎根。

高虹安指出，未來將結合國立清華大學、陽明交通大學等資源，開辦公費資優研習或進修課程，讓新竹市的孩子們能夠利用新竹市豐沛的高教資源，充實自我為未來的職涯或升學作準備。（編輯：李錫璋）1110805