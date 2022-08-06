女兒出生被判定罹患無腦症 慈父照顧11年無怨言
2022/8/6 13:36
（中央社記者吳哲豪彰化6日電）家住彰化的彭爸爸有2名女兒，小女兒出生時即被判定罹患無腦症，但彭爸爸不以為意，將小女兒撫養長大。彭爸爸說，即使女兒已11歲沒有辦法說話，只要會笑、會撒嬌就心滿意足。
創世基金會彰化分會今天發布新聞指出，彭爸爸和妻子有2名女兒，大女兒目前就讀國中，今年11歲的小女兒出生時即被醫生判定為先天性空腦症（無腦症），以打零工維生的彭爸爸，一家人雖為低收入戶家庭，但彭爸爸仍扛起照顧小女兒的責任。
彭爸爸說，小女兒沒有行動能力，沒有辦法講話，也必須靠鼻胃管餵食，加上沉重的經濟負擔，為了照顧小女兒，每晚常常都睡不安穩，不過他沒有想過要放棄女兒，對他來說，女兒只要會哭、會笑及會撒嬌，就是他的心肝寶貝。
創世基金會彰化分會安排的護理師王喬依說，基金會提供到宅服務，除了指導照護技巧外，也給予心理上的支持，她發現彭爸爸很少展現負面情緒，不會因為小女兒行動不便，而全家足不出戶，一家人感情也相當緊密。
彭爸爸表示，父親節快要到了，雖然無法聽到小女兒喊一聲爸爸，但全家平安，對他來說就是最好的父親節禮物。（編輯：黃世雅）1110806
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