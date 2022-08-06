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楠梓產業園區7日動土 陳其邁：開啟高雄產業轉型

2022/8/6 16:21
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（中央社記者洪學廣高雄6日電）台積電將進駐楠梓產業園區，明天動土。高雄市長陳其邁今天上午表示，台積電未來2座廠每年產值約達1500億，可創造1500個就業機會，將開啟高雄產業轉型樞紐。

楠梓產業園區規劃明天上午動土，台積電將進駐建廠，行政院長蘇貞昌和陳其邁、台積電公司代表都將到場見證。對於帶來效益，陳其邁上午出席第47屆模範父親表揚大會接受媒體聯訪表示，台積電2座廠每年產值預估新台幣1500億元。

陳其邁說，楠梓產業園區即將動土，原本整治要花25年時間，市府用最快時間進行核地開發，也會在園區建構生態公園內科技園區，結合整個高雄綠廊帶。從後勁到半屏山到左營國中、蓮池潭、洲仔濕地串聯，讓高雄產業順利轉型。

陳其邁表示，台積電設廠後，可以創造1500個就業機會。不僅是半導體高階製造，或者是因應台南到高雄科技走廊的逐漸成形，預期台積電設廠將會開啟高雄產業轉型最重要的樞紐。

高雄市政府工務局今天新聞稿表示，楠梓產業園區定位為生態綠廊道內的科技園區，結合再生能源、文化資產及經濟發展等多元面向，串接都會公園、半屏山、蓮池潭至柴山，啟動建廠不僅完整半導體產業鏈關鍵拼圖，更將成為北高雄生態綠廊帶上的璀璨珠寶。

高雄市工務局長楊欽富說明，楠梓產業園區規劃透過綠手指設計理念，建構出一條連續不間斷的都市生態綠廊，兼顧滿足高雄發展經濟、提升就業與生態生活等多方面需求。

楊欽富表示，楠梓產業園區從高污染石化工業區轉型，並將在地居民所期望的生態公園機能納入規劃參考，開發時特別重視綠地與水環境，園區第一期共29.83公頃，留設公園綠地達6.86公頃，占全區23%，會設置生態池及渠道、鼓勵垂直綠化3D綠建築、留設連續綠帶、生態廊道、林相緩衝帶等。（編輯：郭諭儒）1110806

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