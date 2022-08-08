民團提6大幹線公車4缺失 中市府研議改善方案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中6大幹線公車營運滿1個月，民間團體進行總體檢提出4缺失，發車班距不穩定、車外塗裝不相符、站牌資訊不給看、電動公車及低底盤公車數量未達標等問題。

民間團體台中青年透過新聞稿表示，幹線公車主打尖峰時間10分鐘一班、離峰時間15分鐘一班的密集營運模式，但從通車上路第1天至今，幹線公車動態仍不斷發生30分鐘、50分鐘以上的長班距情況。

台中青年指出，6大幹線公車分別有6種代表色，包含公車站牌、車體塗裝、車內設計，均有一致性視覺設計。但幹線公車上路至今，卻多次被發現「幹線公車的車輛，跑在不是幹線公車路線」的狀況。

台中青年說，幹線公車更新設計沿線所有公車站牌及候車亭，但如500路中清幹線沿線西屯區、大雅區交界的「頭張（中清路）」站，公車站牌與行道樹緊密貼合，根本無法查看公車路線資訊。

台中青年指出，8月1日公車動態資訊統計，6大幹線公車使用電動公車比例，僅有23%，其中100路復興幹線、200路中興幹線、300路台灣大道幹線，更是完全沒有配置電動公車。

台中市交通局透過文字稿表示，幹線公車上路至今，路線準點率超過93%，運量也較調整前有所增長，成長最多的700路崇德幹線甚至運量翻倍，持續推廣並要求業者落實發車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通局表示，已透過動態系統稽核起站的發車班距，要求業者輔導駕駛員與前後班次保持班距，但幹線公車路線均有行駛混合車道路段，易受車流情形影響單一班次行車速度，也有可能遇到需要協助的乘客，在增加停靠時間協助上下車的同時，均有可能影響到中途站的班距。

交通局指出，幹線公車路線皆採用無障礙公車服務，業者因車輛突發等營運狀況，偶有臨時調度需求，已要求各業者確實使用無障礙車輛。（編輯：陳政偉）1110808