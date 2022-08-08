台北蓋水成果展11日登場 飽覽24款彩繪人孔蓋

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台北市政府水利工程處「台北蓋水」第2期彩繪人孔設計成果展將於11日至15日在北市府一樓中庭登場，24款特色彩繪人孔蓋一次看過癮。圖為中山區的「快樂中山」人孔蓋。（水利處提供） 中央社記者陳怡璇傳真 111年8月8日

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）北市水利處推動的「台北蓋水」第二期彩繪人孔設計成果展，11至15日在北市府一樓中庭登場，是唯一一次不用跑遍12行政區，就可飽覽24款彩繪人孔蓋的機會。

台北市工務局水利工程處發新聞稿表示，11日至15日「台北蓋水」第二期彩繪人孔設計成果展，不只展出第二期的16款彩繪人孔蓋，還加碼送上第一期的8款彩繪人孔蓋。

第二期台北蓋水作品包含北投、士林、中山、松山、內湖、信義、大安及文山共8個行政區，並連結各區地方特色，例如將信義區四獸山化為具體的四獸形象；文山區木柵動物園的動物們，好奇著往下水道一探究竟的可愛模樣；中山區人們暢遊林森條通日式居酒屋；士林區外雙溪成群大白鷺在河面上飛翔等。

水利處表示，這是唯一一次可同時看到24款特色彩繪人孔蓋的絕妙好機會，之後想看到全部，就要跑遍台北市12個行政區了。

水利處指出，展覽除了可看到彩繪人孔蓋的設計理念外，還有12行政區的24款人孔蓋戳章、AR體驗以及互動拍照打卡牆等。

水利處處長陳郭正說，南港、萬華、大同與中正共4區已打造並設置完成8款特色人孔蓋，還有8個行政區共16款特色人孔蓋，預計今年年底前裝設完成。（編輯：李亨山）1110808