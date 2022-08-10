老屋換居 高雄啟動長者與身障者換居計畫

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）為因應老人困老宅居住環境限制，高市都發局啟動長者與身障者換居社會住宅計畫，今天起受理申請，協助65歲以上長者及身障市民從老舊公寓換居到有電梯的社會住宅。

申請人自有的老舊公寓空出後轉作社會住宅出租，由市府委託社宅包租代管業者審查物件並辦理媒合轉租，申請人還可獲得租金收益、每年最高新台幣1萬元的修繕補助及稅賦減免等優惠。

早期興建的5樓以下公寓未設置電梯，爬樓梯對於上年紀的長者及行動不變身障朋友而言可是苦差。因此高市府都發局規畫利用現有電梯社宅，提供換居選擇。計畫以位於鳳山區建國路二段的建國新城共6戶作為換居計畫標的。

這處社宅為電梯大樓，周邊公共設施完善，有大東公園、文山國小、鳳山商工、建國市場、工協市場及全聯福利中心、大潤發等賣場，且鄰近鳳山火車站、捷運鳳山站與長庚醫院，希望增進高齡長輩及身障朋友居住服務與環境品質，展開便利舒適新生活。

都發局長吳文彥說，換居建國新城社宅每戶房型均為3房2廳2衛，每戶室內空間約27坪(含陽台)，內附傢俱家電，如床架床墊、沙發桌椅、冷氣、冰箱、洗衣機、廚具收納空間、抽油煙機、瓦斯爐及熱水器等家居所需設備，每月租金8600元（含管理費用600元；水電瓦斯費自付），平價租金，優質居住環境，歡迎有換居需求長者及身障朋友承租，入住機能完善的社宅空間。

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都發局表示，申請人或家庭成員為65歲以上長者或為第7類身心障礙者，全戶人口在高市合計僅持有1戶住宅，且屋齡達15年，並位於2樓以上無電梯合法建物；且家庭年所得低於50%位點平均所得（111年度為113萬），平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（111年度為5萬467元）等條件，即可提出換居申請。

搬家對於長者及身障朋友而言，離開熟悉住家、街坊鄰居，除了需要適應新環境，心理上也需要時間調適。因此都發局考量長者對換居的疑慮或家庭內需溝通共識，換居計畫先以6個月為期，採郵寄方式隨到隨辦方式受理申請，受理時間自今天起至明年1月31日，相關申請書表可至都發局公告專區下載。（編輯：黃世雅）1110810