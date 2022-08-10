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金針花季展開 花蓮赤科山接通3水管暫解水荒

2022/8/10 15:32（8/10 15:46 更新）
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花蓮賞花景點赤科山7月一度面臨用水枯竭危機，玉里鎮代理鎮長江東成（中）日前到場視察，當地雖已施作簡易自來水工程，卻未完備，鎮公所近日派員接通3條水管，供山區民眾取水使用。（玉里鎮公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月10日
花蓮賞花景點赤科山7月一度面臨用水枯竭危機，玉里鎮代理鎮長江東成（中）日前到場視察，當地雖已施作簡易自來水工程，卻未完備，鎮公所近日派員接通3條水管，供山區民眾取水使用。（玉里鎮公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月10日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮金針花季展開，但賞花景點赤科山上月一度面臨用水枯竭危機，所幸多日午後降雨，暫解缺水之苦，鎮公所近日在赤科山大石茶園旁接通3條水管，供山區民眾取水使用。

玉里鎮赤科山上約60家住戶靠山泉水和地表水生活，上個月因20多天無雨及連續高溫導致水源枯竭，甚至民生用水都成問題。

玉里鎮代理鎮長江東成7月25日到場視察，當地雖已施作簡易自來水工程，卻未完備，仍待經費到位。眼看金針花季開幕，為了遊客至山區有足夠水源可用，鎮公所派員於上週接引一處水源較充足的山泉水，接通3條水管使用。

赤科山大石茶園負責人黃癸森熱心提供茶園停車場場地，讓民眾方便取用水源。黃癸森表示，花季期間各地遊客到訪，用水量大，鎮公所的協助恰如及時雨，解決了燃眉之急。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，缺水危機暫時解除，目前金針花陸續綻放，花開約3、4成，上山賞花的遊客人數也明顯增加。（編輯：郭諭儒）1110810

花蓮金針花季展開，但賞花景點赤科山7月一度面臨用水枯竭危機，鎮公所近日在赤科山大石茶園旁接通3條水管，供山區民眾取水使用，缺水危機暫時解除，目前金針花陸續綻放，花開約3、4成（玉里鎮公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月10日
花蓮金針花季展開，但賞花景點赤科山7月一度面臨用水枯竭危機，鎮公所近日在赤科山大石茶園旁接通3條水管，供山區民眾取水使用，缺水危機暫時解除，目前金針花陸續綻放，花開約3、4成（玉里鎮公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月10日
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