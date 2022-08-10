中央加速增劃原保地進度 花蓮已完成1.1萬公頃
2022/8/10 18:49（8/10 19:41 更新）
原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）10日在花蓮主持「原住民族保留地增劃編推動情形及花蓮縣改進方案」說明會表示，立院提案要求加速辦理增劃編原住民保留地，已研議規劃花蓮增劃編改進方案，加速政府歸還土地效率。（原民會提供）中央社記者張祈傳真 111年8月10日
（中央社記者張祈花蓮縣10日電）原住民族在1988年到1993年發起3次還我土地運動，促使中央進行包括增劃編原住民保留地等土地政策，原民會推動加速方案，提升審查效率，花蓮已完成1萬1392公頃土地。
原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）今天在花蓮主持「原住民族保留地增劃編推動情形及花蓮縣改進方案」說明會。
夷將．拔路兒指出，1990年迄今全國受理5萬8000餘筆申請，已完成約2萬7000筆，花蓮佔1萬1392公頃，以豐濱鄉、光復鄉8300餘筆最多。
夷將．拔路兒表示，立法院提案要求加速辦理增劃編原住民保留地，已研議規劃花蓮增劃編改進方案，加速政府歸還土地效率。
花蓮縣政府原民處指出，自2007年配合補辦計畫，共受理2萬7000餘筆、3萬多公頃土地，因人員異動、地政業務繁瑣及土地權屬關係複雜等問題，造成審理過程耗時。
原民處表示，配合原民會加速方案，針對案件量較大的鄉鎮，進行專案推動，委外辦理分割測量的前置作業，有效提升審查作業；尚未辦理增劃編的族人，可至土地所在地鄉鎮市公所申請。（編輯：郭諭儒）1110810
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