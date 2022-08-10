關懷離島中的離島 金門縣府實勘烏坵建設

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金門縣政府團隊9日赴烏坵鄉辦理鄉村整建、醫療及造林綠化先期評估作業，以儀器分析土壤，同時挑選木麻黃及相思樹等樹種進行水寶盆種植試驗。（金門縣林務所提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月10日

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣政府團隊赴烏坵鄉辦理鄉村整建、醫療及造林綠化先期評估作業；縣府今天強調，不會因烏坵鄉位處偏遠、人口少而減低關注，各相關單位應全力協助烏坵鄉推動公共事務。

縣府發布新聞稿表示，關心「離島中的離島」烏坵鄉，秘書長陳祥麟9日率民政處、建設處、衛生局、動植物防疫所及林務所等縣府團隊人員到烏坵，實地勘察地方建設，關懷烏坵居民。

縣府團隊首先勘查烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建工程，隨後了解烏坵村落整建及小坵村公共設所新建工程辦理情形。陳祥麟表示，後2案工程經費達新台幣1500萬餘元，但歷經3次招標都沒有廠商投標，縣府將協助後續工程招標程序，期望工程順利推動。

為解決地區五官科及皮膚專科醫療短缺和烏坵居民因船期問題延誤就醫等問題，衛生局規畫年底由三軍總醫院松山分院、海軍陸戰隊烏坵守備大隊醫務和台中童綜合醫院3方共同協力開辦眼科、耳鼻喉科和皮膚科等專科遠距門診，改善烏坵居民基本醫療照護。

此外，林務所進行島上造林綠化先期評估作業，除了以儀器分析土壤，同時挑選木麻黃及相思樹等樹種進行水寶盆種植試驗，後續將評估邀請企業公益種樹計畫共同合作將種樹資源帶到烏坵，讓烏坵綠化資源更加豐富。

縣府人員同時利用這次上島機會，提早辦理中秋節慰勞，致贈烏坵守備大隊加菜金新台幣2萬元。陳祥麟強調，縣府不會因烏坵鄉位處偏遠、人口少而減低關注，各相關單位應全力協助烏坵鄉推動公共事務。

烏坵距離金門117公里，居民對外交通主要靠每月2次的台中-烏坵快輪。（編輯：陳仁華）1110810