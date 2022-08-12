金門民眾突遭巨變 陳玉珍協助暫度難關

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金門縣許姓民眾因原臨時性的工作結束，妻子生病，又有2名近百歲雙親和3個孩子需照顧，家中生活陷入困境，國民黨立委陳玉珍（後右）協助提供急難救助金，協助許家暫度難關。（陳玉珍國會辦公室提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月12日

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣安岐許姓民眾因原臨時性的工作結束，妻子生病，家中又有2名近百歲雙親和3個孩子，全家頓失收入；立委陳玉珍聯絡慈善單位提供急難救助金，協助許家暫度難關。

國民黨立委陳玉珍國會辦公室發布新聞表示，許姓民眾本來在金寧鄉公所擔任修剪花草的臨時工工作，有出勤才有薪水可領；上個月許男妻子因病住進榮總加護病房，他得放下工作照顧，家中生活頓時陷入困境。再加上有年邁雙親，還有3名在就學的幼子，如此巨變讓許男不得不求助陳玉珍。

經陳玉珍瞭解實情後，立刻聯繫慈善公益團體，尋求相關援助，最終獲得「中華韓友慈善協會」和「中華慈善公益協會」協助，提供急難救助金，希望能幫助許家暫度難關。

陳玉珍表示，在立法院會向衛福部質詢有關強化社會安全網問題，其中關於急難救助方面，她多次反映應適度放寬申請資格，讓更多真正需要急難救助的家庭能及時獲得援助。她說，畢竟慈善團體募款不易，政府制度性的協助才是正軌，未來也會持續關心這個議題，期盼類似個案都能獲得必要的幫助。（編輯：黃世雅）1110812