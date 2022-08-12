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突擊檢查大型建案 高市勞工局開罰5工地共68萬

2022/8/12 14:50（8/12 15:16 更新）
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為有效督促營建業者重視施工環境與作業安全，高雄市勞工局長周登春（右2）12日率隊前往楠梓區、仁武區、左營區、鼓山區及前鎮區等5處大型建築工地執行工安突擊檢查。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月12日
為有效督促營建業者重視施工環境與作業安全，高雄市勞工局長周登春（右2）12日率隊前往楠梓區、仁武區、左營區、鼓山區及前鎮區等5處大型建築工地執行工安突擊檢查。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月12日
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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高市勞工局長周登春今天率隊針對大型建築工地執行突擊檢查，發現5處工地有13項重大缺失，從重處罰共開出68萬元罰鍰，並勒令2公尺高以上未設防墜設施者停工。

為有效督促營建業者重視施工環境與作業安全，高雄市政府勞工局今天與勞動部職安署同步執行全國營建工地勞檢，由周登春與勞檢處分別率隊前往楠梓區、仁武區、左營區、鼓山區及前鎮區等5處大型建築工地執行工安突擊檢查。

檢查發現有13項重大缺失，依法從重開罰新台幣68萬元；針對高度2公尺以上之開口部分，未設置防墜設施的相關作業場所，因有立即發生危險之虞，亦勒令停工改善。

勞工局透過新聞稿指出，以位於前鎮區的大型建案為例，該工程是地下一樓地上9樓挑高式建築物，目前進度至7樓底板，防災的重點在墜落、倒塌、穿刺、物體飛落等危害預防。

但勞檢時卻發現該工程外牆施工架與結構體、管道間、樓板及樓梯開口部分，未設置適當強度的護欄、護蓋、安全網等防墜設施，預留鋼筋未採設置護套、彎鉤等防穿刺設施，捲揚機防止吊掛物脫落設施失效，明顯工地安全管理不佳。

周登春說，營建工地所發生的工安事故，經查均是未依規定設置安全設施、未使勞工確實安全防護具而肇災，顯示部分業者仍存僥倖心態，將持續加強工地勞檢。

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周登春指出，針對重大工安缺失，也將依工地規模、重複違法次數與情節及發生重大職業災害之情形，提高罰鍰額度，以有效嚇阻違規行為發生，雇主一定要按部就班妥善工地各項安全預防措施，切莫便宜行事。

勞檢處郭清吉處長表示，7月24日起密集檢查營建工地，針對墜落、物體倒塌、崩塌、物體飛落等危害，嚴格要求業者設置安全設施，情節重大者予以停工、罰鍰處分，對於營造廠未落實承攬管理責任，亦將加重處罰，確保安全衛生統合管理，截至今天已檢查198工地，共停工18件、罰鍰31件金額共計308萬元。（編輯：黃世雅）1110812

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