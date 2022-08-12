台中推餐飲安心吃振興補貼 每家補助5000元

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市政府推出「台中市餐飲安心吃振興補貼」，台中市長盧秀燕今天表示，15日上午10時起受理申請，每家補助5000元，預計造福2萬多家餐飲業者，加強清消防疫。

盧秀燕今天主持「台中市餐飲安心吃振興補貼」起跑記者會，開放7月15日前已在台中市取得稅籍的台中餐飲業者線上申請，鼓勵餐飲業者針對營業場所加強清消防疫，每家可補助5000元。

盧秀燕表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，人潮回升，她與市府團隊近來和各商會、業者進行多次訪談，得知現階段民眾仍擔心在外用餐環境安全。

盧秀燕指出，市府為此提出「餐飲安心吃振興補貼」計畫，補貼餐飲業者環境清消成本，感謝市議會支持，通過新台幣1.2億元追加預算用於補貼，讓民眾對台中整體餐飲環境更有信心，增加來客數、提升營業額，帶動周邊觀光、旅宿、交通、文化等產業復甦。

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繼10日啟動「台中好甜競賽」後，盧秀燕說，今天針對餐飲業推出「餐飲安心吃振興補貼」，20日更有豐原糕餅及特色伴手禮展售會，推廣內需市場；另外，眾所期待的「台中購物節」也將登場，盼促進消費、活絡商機。

台中市經發局長張峯源表示，「台中市餐飲安心吃振興補貼」自8月15日至9月14日受理申請或經費用罄為止，一律採線上申請，只要今年7月15日前有在台中市取得稅籍，國稅局登記營業項目為餐飲業者，具備實體店面或經營團膳業者都能申請。（編輯：郭諭儒）1110812