更多編輯台推薦新聞：
華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣 中國惱怒
政治

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣 中國惱怒

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡
生活

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡

美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看
運動

美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中推餐飲安心吃振興補貼 每家補助5000元

2022/8/12 14:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市政府推出「台中市餐飲安心吃振興補貼」，台中市長盧秀燕今天表示，15日上午10時起受理申請，每家補助5000元，預計造福2萬多家餐飲業者，加強清消防疫。

盧秀燕今天主持「台中市餐飲安心吃振興補貼」起跑記者會，開放7月15日前已在台中市取得稅籍的台中餐飲業者線上申請，鼓勵餐飲業者針對營業場所加強清消防疫，每家可補助5000元。

盧秀燕表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，人潮回升，她與市府團隊近來和各商會、業者進行多次訪談，得知現階段民眾仍擔心在外用餐環境安全。

盧秀燕指出，市府為此提出「餐飲安心吃振興補貼」計畫，補貼餐飲業者環境清消成本，感謝市議會支持，通過新台幣1.2億元追加預算用於補貼，讓民眾對台中整體餐飲環境更有信心，增加來客數、提升營業額，帶動周邊觀光、旅宿、交通、文化等產業復甦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

繼10日啟動「台中好甜競賽」後，盧秀燕說，今天針對餐飲業推出「餐飲安心吃振興補貼」，20日更有豐原糕餅及特色伴手禮展售會，推廣內需市場；另外，眾所期待的「台中購物節」也將登場，盼促進消費、活絡商機。

台中市經發局長張峯源表示，「台中市餐飲安心吃振興補貼」自8月15日至9月14日受理申請或經費用罄為止，一律採線上申請，只要今年7月15日前有在台中市取得稅籍，國稅局登記營業項目為餐飲業者，具備實體店面或經營團膳業者都能申請。（編輯：郭諭儒）1110812

盧秀燕
夏立言訪中 盧秀燕：時機不宜、徒增困擾 夏立言訪中 中市：個人行為不代表市府立場
張峯源
鼓勵屋頂種電賺綠金 中市府每案最高補助50萬 台中購物節邁向第4年 向民眾徵求創意提案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族