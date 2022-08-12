遭批人行道凹凸不平 高市府：已大幅增加預算改善

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前國民黨台北市議員羅智強（前右2）12日行腳到高雄，與黨籍高雄市長參選人柯志恩（前右3）一起從科工館走到鳳山北門公園，羅智強受訪時批人行道凹凸不平，柯志恩也表示，若當選定會花最多經費整治路平。中央社記者曾以寧攝 111年8月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）前台北市議員羅智強今天合體高雄市長參選人柯志恩行腳高雄，批評高雄人行道凹凸不平；高市府表示，自市長陳其邁上任以來，已增加路平預算、並爭取中央經費共29億元改善。

國民黨前台北市議員羅智強今天行腳到高雄，與高雄市長參選人柯志恩一起從科工館走到鳳山北門公園，並接受媒體聯訪表示，今天自己走下來，發現人行道凹凸不平，非常難走。

對此高雄市政府工務局長楊欽富透過新聞稿回應，民國108年韓國瑜擔任市長時期，市府路平預算為新台幣6.57億元，107年則為7.76億元，人行道改善面積在韓國瑜任內共3萬9000平方公尺。

陳其邁市長上任後，路平經費增加至10.56億元，並爭取中央道路及人行道改善經費累計達29億元；110年刨鋪道路286萬平方公尺，人行道改善面積在陳其邁任內也達11萬5000平方公尺，顯示陳其邁推動路平及友善人行環境的決心。

楊欽富指出，高雄市幅員遼闊，道路面積達9918萬平方公尺，為六都最大（台北市道路面積為2277萬平方公尺），且因海空雙港鄰近市中心區，道路經常為貨櫃車輾壓而易損壞，更加重道路損壞及維護困難度。

道路及人行道養護部分，楊欽富說，市府每天每區皆有巡查人員巡檢，視損壞程度判斷修繕優先順序，並採用事前現地PCI調查及導入智慧科技AI巡查機制，另整合透地雷達檢視潛在坑洞，導入瀝青廠、挖管中心及現場三方同步監控機制等新作法；對於為選舉操作貼高雄負面標籤、抹煞基層同仁努力，感到遺憾。

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羅智強表示，人行道是城市基本功，但自己行腳全台，就屬高雄市民族一路段的人行道路況最糟，像在走越野賽一樣。

柯志恩表示，自己今天最常講的話就是「小心、小心、小心」，走了之後發現人行道坑坑疤疤，有隆起、凹陷或積水問題，如果自己當上市長，一定會花最多經費整治路平，「怎麼讓老人家、小孩子可以在路上使用輪椅和嬰兒車，是市長需要好好處理的問題」。（編輯：黃世雅）1110812