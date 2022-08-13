羅智強指讓潘孟安做16年 周春米：老政治舊思維

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）前台北市議員羅智強合體藍營屏東縣長參選人蘇清泉步行掃街拜票，直指綠營推出周春米就是讓潘孟安做16年概念。對此周春米表示，國民黨威權時代的老政治舊思維。

近日環台健走的羅智強，週末2天預計都停留在屏東為蘇清泉輔選。今天上午6時許，就沿著高屏大橋屏東端走了近2個小時抵達屏東縣政府，羅智強指著後方的縣府建築物表示，「來到了明年蘇清泉上班的地方」，一旁則有民眾直喊「當選」。

羅智強形容蘇清泉是一名窩心、暖心、熟悉縣政的政治人物，3度到屏東為蘇清泉輔選，除了結識多年，也認為蘇清泉是值得託付的人。

話鋒一轉，羅智強直指，民主政治，政黨輪替是最好的保護鏡，拜訪屏東友人，對於民進黨提名的周春米共同同印象，就是要讓潘孟安做16年的概念，也就是老政治的延續。

對此，周春米表示，講出這種言語，不禁讓人想起過去國民黨威權時代的老政治舊思維，台灣在許多民主前輩的努力下走向民主化，任期限制也是民主政治價值。

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周春米強調，縣長潘孟安連續得到五星縣長肯定，施政成績全國第1，得到屏東縣民肯定，因此會秉持「好縣政要延續、未來縣政要創新」原則，一起創造未來屏東向前的希望城市。

另外，針對林智堅退選，之前執意要選桃園市長卻未得到國民黨認同的羅智強指出，民進黨也沒反省，說要讓鄭運鵬拚選舉，林智堅拚清白。另外林智堅退選聲明提及「支持林智堅的人，繼續支持鄭運鵬」，這句話他非常認同，「支持林智堅論文抄襲的人，繼續支持鄭運鵬」。（編輯：黃世雅）1110813