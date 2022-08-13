北市多功能科技執法設備 增20處路口年底啟用
2022/8/13 16:25
（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市議員林亮君指出，北市將新增多功能科技執法設備取締交通違規，建議考量駕駛實際用路狀況。北市交通大隊今天表示，新增路口共20處，建置完後會加強宣導，年底啟用。
台北市政府目前建置多功能科技執法設備路口共13處，無黨籍北市議員林亮君指出，調資料發現，13處科技執法設備取締項目，以違規停車為多數，其餘包含超速、跨越雙白線、車輛不停讓行人等，且市府將規劃在更多路口增設。
林亮君說，北市規劃增設多功能科技執法設備路口，取締項目也變多，包含車輛轉彎未依規定行駛等，但像車流量較多的台北橋，市府將在民權西路、延平北路口設科技執法設備，取締駕駛變換車道，恐釀機車族一時無法適應，建議設置前要考量駕駛實際用路狀況。
北市交通警察大隊表示，多功能科技執法設備目前共設置13處，包含自強隧道、辛亥隧道、市民高架道路、建國高架道路等處，取締違規停車、超速、跨越雙白線等。
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交通大隊指出，經評估各路口肇事資料，今年預計設置路口多功能科技執法設備，共20處，經費來源包含中央補助19處、市警局1處，地點包含中山北路與市民大道路口、民權西路與延平北路口、市民大道與建國南路口等處，取締類別有闖紅燈、車輛不停讓行人、轉彎未依規定行駛等。
交通大隊表示，新增20處路口多功能科技執法設備，預計9月底建置完成，後續會加強宣導，年底啟用，且會與交通主管機關等單位辦理現場會勘，研議改善交通工程措施等作為。（編輯：方沛清）1110813
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