雙溪高中土地公師生共好 創生活化歷史空間

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雙溪注腳工作室負責人簡淑慧13日表示，「麻竹坑福德祠」建祠於清光緒年間，至今已有130年歷史，因後來雙溪高中學校擴建而納入校地中，平時社區民眾、師生都會祭祀，更是所有雙溪高中師生的共同記憶。（雙溪注腳工作室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月13日

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市雙溪高中校園內有「麻竹坑福德祠」，呈現校中有廟的景觀；今天舉辦展覽土地公文化牆剪黏藝術，與學校鄉土課程及社區民眾共享空間，呈現地方創生成果。

雙溪註腳工作室負責人簡淑慧今天表示，「麻竹坑福德祠」建祠於清光緒年間，至今已有130年，是由當時仕紳、墾民集資合建，因後續雙溪高中學校擴建而納入校地中。

她說，平時社區民眾、師生也會祭祀，學校與社區互動情感，更是所有雙溪高中師生共同記憶。學生參加繁星推薦時，還會特別以零嘴當祭品祈福。

簡淑慧說，雙溪高中師生與社區創生工作者、志工及在地青年藝術家合作，活化土地公祠環境，提出「土地公、雙溪學」歷史空間活化改造案，獲市府城鄉發展局社區環境空間營造經費補助，改善地坪、休憩座椅、水槽，及增置友善坡道，讓行動不便的社區年長者更易到訪參拜。

簡淑慧說，調查統計，全台灣石造小土公廟歷史建築近千餘座，在淡蘭古道上就有超過250座，佔比近1/4，其中百餘座就在雙溪境內。邀在地傳統工藝師透過美術課程與師生一起創作剪黏土地公文化牆，融合淡蘭古道的歷史及自然生物，以剪黏工藝呈現創意。

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簡淑慧表示，建築師劉憲宗對淡蘭古道石造小土地公廟有第一手田野調查資訊，加上地方文史工作者與社會科教師群合作設置解說，成為學校上課場域，也讓遊人更瞭解淡蘭古道雙溪文史脈絡。

簡淑慧透過新聞稿表示，地方創生除促進社區、民間事業體共同推動，更重要是結合學校教育，讓學生瞭解並認同在地，青創人願意留在雙溪，源源不絕的生力軍願意留在雙溪，才是未來的希望。雙溪高中將結合地方特色發展特色課程，培育孩子愛鄉愛土的精神。（編輯：方沛清）1110813