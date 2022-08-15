中市南屯多功能綜合球場動工 最快年底落成啟用

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市南屯區文中46多功能綜合球場興建工程今天動工，台中市長盧秀燕表示，感謝中央補助經費，預計年底或明年初可落成啟用，屆時南屯將有多功能運動園區供市民使用。

台中市政府今天舉行「南屯區三厝里文中46多功能綜合球場興建工程」動土典禮，盧秀燕、民進黨立委張廖萬堅、台中市議員朱暖英及張耀中、何文海等人出席，工程將設置總面積近1公頃的多功能綜合球場。

盧秀燕致詞表示，南屯區是台中市人口第5大行政區，人口數突破17萬人，市府希望有更多民生建設，讓市民好生活。文中用地閒置數十年，在當地里長及議員發聲、陳情後，經過會勘、舉辦說明會獲得地方同意後將設置多功能綜合球場。

盧秀燕指出，全案規劃打造2座風雨籃球場、2座網球場及1座5人制足球場，完工後將有很大的運動園區，成為市民朋友活動的重要場域。工程總經費新台幣2700萬元，預計今年底或明年初可落成啟用，屆時南屯區將有多功能的運動園區可供市民使用。

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張廖萬堅表示，南屯區三厝里里民近9000人，加上周遭永定、三和、三義等里人口激增，三厝里長黃俊銘向市府反映文中46學校預定地緊鄰花市交通便利，近年因少子化影響尚無設校計畫，希望能將閒置土地用在社區運動空間，但爭取過程一波三折，始終停留在紙上作業。

張廖萬堅指出，黃俊銘轉而請他尋求中央協助，以求盡速推動，經邀集教育部體育署與台中市府相關單位召開協調會，並與市府多次協調討論後，在地方說明會中，特別納入5人制足球場埸1座、2座風雨籃球場、2座網球場、1座廁所、簡易綠美化及簡易運動設施。完工後，將提供地方友善運動空間。（編輯：戴光育）1110815