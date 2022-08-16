打造友善高齡城市 南市逐步完善大北門長照服務

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市北門區老人人口比例逾14%，南市府在「大北門區」包括佳里等6個行政區完成「一國中學區一日照」布建；新營醫院北門分院轉型南市首座「多元長照資源中心」將於10月啟用。

依台南市政府社會局資料，在「大北門區」的佳里、七股、西港、學甲、將軍及北門等6個行政區布建多元長照資源，共70處居家式及社區式長照機構，包含6處失智據點、1處家照據點，提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、喘息服務、營養餐飲及交通接送服務。截至7月底，共服務3597人，累計服務達87萬6232人次。

另外，考量大北門區長照資源需求，提供多元整合性照顧服務，市府向中央爭取經費，將衛生福利部新營醫院北門分院轉型為台南市首座「多元長照資源中心」，預計10月啟用。

依社會局規劃一般日間照顧中心及失智日間照顧中心60人、失智症團體家屋18人、住宿式服務85人，未來提供社區式及住宿式等長照2.0服務項目、相關長照諮詢及資源連結等服務。

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台南市長黃偉哲指出，人口老化是不爭事實，市府及各部立醫院積極布建公立住宿式長照機構，加上民間私立長照法人，公私布建計2402床，合力挹注長照資源。新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心啟用後，將使「大北門區」長照服務更加完善，長輩可依自己的期待及需求選擇適合長期照顧服務。

黃偉哲說，目前全市已有99家社區長照機構提供日間照顧服務，全市日照中心整體佈建率99%，為六都第一，預計年底完成「一國中學區一日照」目標。因應高齡化社會，市府打造友善高齡環境，使台南市的長輩們在高齡化社會中，擁有充滿活力及尊嚴優質銀髮生活。（編輯：孫承武）1110816