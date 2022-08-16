藍營要工務局長下台 陳其邁：專業問題交專家決定

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（中央社記者蔡孟妤、洪學廣高雄16日電）高市前金區工地出現道路坍塌、周邊7戶民宅傾斜成危樓，高市議會國民黨團要求工務局長楊欽富下台負責；高雄市長陳其邁說，會進行事故原因及責任釐清，專業問題交專家決定。

高雄市議會國民黨團今天上午召開記者會，國民黨團總召童燕珍及市議員陳若翠、黃紹庭、李雅靜、邱于軒等人出席，痛批市府監督失職，楊欽富應下台負責。

童燕珍說，前金區自強一路工地已是2度坍塌，在3月第1次坍塌後，復工不久就破功，日前又再坍塌，工務局回應指復工後有多次巡檢，那為何沒發現問題？

陳若翠說，高雄工安事故頻傳，令人質疑是否有人謀不臧、便宜行事的狀況，工務局監督管理機制在哪？14日發生坍塌時，其實一早9時多就有異狀，但市府未及時處置，如今亡羊補牢也無法掩蓋市府監督失職，楊欽富應該下台。

黃紹庭說，安居樂業是人民最基本需求，但高雄卻工安事件頻傳，但市府卻推給建商。陳其邁說此案會移送法辦，但城中城大火的司法調查，卻指市府無責，可見市府根本是有恃無恐。

邱于軒表示，居民世代打拚的房子，卻因為建商施工不慎變危樓，不知道市府怎麼監督的，奉勸楊欽富應知所進退。李雅靜指，市府既然知道該處地下水文特殊，卻不見做了哪些配套改善，如果地下水文問題無法克服，就應無限期停工。

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另外，國民黨高雄市長參選人柯志恩上午也到現場慰問災戶，她接受媒體聯訪表示，楊欽富在城中城大火發生時擔任都發局長，這次樓房傾斜又是楊欽富的工務局長任內，市府團隊不只螺絲鬆了，也令人質疑為何如此重用楊欽富。希望陳其邁好好當個「勇男」，而不是「暖男」。

對於國民黨要求楊欽富下台，陳其邁上午接受媒體聯訪時未正面回應，僅表示，副市長林欽榮今天中午會召開專案會議，會邀集建築師、結構、土木、大地技師等4大公會進行事故原因及責任的鑑定釐清，專業的問題就交由專家共同決定。（編輯：屈享平）1110816