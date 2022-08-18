高雄兒童美術館攜手餅店 「中秋說故事」盼傳承習俗

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）中秋將至，高雄兒童美術館攜手舊振南餅店舉辦「中秋說故事」活動，邀請說故事達人「胖叔叔」以賞月為主題，在21日下午3時30分登場，邀大小朋友一起聆聽中秋故事、共賞月娘。

當網路尚未普及之時，身處異鄉的親朋好友，仰望星空想念彼此，月亮因而成了化解思鄉之情的橋梁。人類從未停止想像，孩子的創意更是無遠弗屆，透過想像力上山下海、飛天遁地、自在悠游，繪本的世界更可以帶領孩子們創造想像，讓孩子在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下也能自由翱翔。

高雄市立美術館今天新聞稿指出，每年攜手舊振南餅店舉辦的「中秋說故事」活動，今年邀請說故事達人「胖叔叔」，準備與月亮有關的故事，帶著大家進入「月亮冰淇淋」中，在炎熱的夏夜裡，與狼奶奶一同接住融化的巨大月亮，冰鎮之後，完成好吃的冰淇淋，為炎炎盛夏帶來一絲清爽的涼風。

但是，成了冰淇淋的月亮，剩下一面空蕩蕩的夜空，而月亮消失之後，玉兔又該去哪裡呢？另一本「玉兔下凡」故事，則帶孩子想像月亮上有玉兔，現在的小朋友或許不再相信玉兔，但如果玉兔真的存在著，卻遲遲等不到孩子們殷殷嚮往呢？當孩童心中點燃相信的火光，玉兔說不定就飛奔而下，來到身邊一同遊戲、玩耍。

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高美館指出，在科技時代下，人們生活步調緊湊，中秋節團圓徒剩烤肉香，而逐漸淡忘傳統節慶文化，許多習俗、傳說故事逐漸消逝，盼透過每年的中秋說故事活動，將傳統習俗與傳說傳承下去，讓孩子與家長們共聚一堂，共同感受節慶文化背後的生動故事，找回傳統年節的溫情氛圍。

高美館說，活動於8月21日下午3時30分開始，且當天下午3時起，由大人陪伴2到12歲小朋友現場排隊領取兌換券，即可獲得舊振南餅店為本次活動特別準備的限量好禮「蛋黃酥」，限額300份，額滿為止，希望在這個疫情起伏不斷的日子當中，帶給民眾希望與勇氣，懷抱著暖心與祝福的心情，共度佳節。（編輯：黃世雅）1110818