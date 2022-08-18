航6124浬完成公海護漁任務 巡護八號返抵高雄港

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海巡「巡護八號」7月15日出發，執行「中西太平洋公海漁業巡護任務」，18日上午返抵高雄港，海洋委員會海巡署艦隊分署長廖德成（前左）赴公務碼頭迎接，並頒發加菜金慰勉。（海巡署提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）海巡「巡護八號」7月15日出發，執行「中西太平洋公海漁業巡護任務」，航行6124浬，登檢、慰問13艘北太平洋作業漁船，完成今年首次35日巡弋任務，今天返抵高雄港。

艦隊分署「巡護八號」執行今年度首航「北太平洋公海漁業巡護」任務，於今天上午靠岸高雄港，返抵國門。為慰勉執勤同仁辛勞，海洋委員會海巡署艦隊分署長廖德成赴公務碼頭迎接，並頒發加菜金慰勉，對於任務圓滿達成，給予高度肯定與讚許。

海巡署今天新聞稿出，這航次巡航達6124浬，並且登檢及慰問13艘北太平洋作業漁船，完成今年第一航次35日的巡弋任務。

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海巡署指出，為履行北太平洋漁業公約的權利及義務，「巡護八號」7月15日自高雄港啟航，至北太平洋漁業委員會（NPFC）公約秋刀魚作業海域巡弋，偕同漁業署漁業檢查員，登檢及使用衛星電話（或無線電）慰問我國遠洋作業漁船，關懷其作業環境並適時給予關心，維護漁民作業安全，展現關懷及守護漁民、漁權的決心。

海巡署艦隊分署表示，直屬船隊將持續執行遠洋巡護任務，實踐政府善盡國際漁業管理責任，確保漁業資源永績利用，落實維護海域治安及保護國人生命財產安全。（編輯：黃世雅）1110818