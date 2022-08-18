嘉南大圳曾文溪渡槽橋修復 將添打卡景點

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市文化資產管理處辦理市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋修復工程，已經於5月28日完工，目前正辦理驗收程序，並將成為2022台南國際音樂節在10月15日舉辦活動的場地。

台南市長黃偉哲今天在市府文化局長葉澤山等人陪同下前往曾文溪渡槽橋視察，除慰勉修復團隊、聽取簡報，並檢視修復工程品質。

黃偉哲說，曾文溪渡槽橋構築於1929年，有93年歷史，以前上方是給人車通行，下方則是把嘉南大圳的水由溪北輸送到溪南，具有「交通道路」與「輸水管路」的複合功能，對台灣農業、交通、經濟發展有重要貢獻。

黃偉哲說，渡槽橋的夕陽西照很漂亮，此次整修兼具文化歷史及觀光意義，相信將成為民眾旅遊打卡新景點。

葉澤山表示，曾文溪渡槽橋是嘉南大圳水利系統當中規模最大的輸水渡槽橋，採雙層式設計，上層為鋼筋混凝土橋面，下層是華倫式桁架鋼梁水槽，鋼材來源為日本官營八幡製鐵所，鋼梁水槽體及基座土木工程都是由日本廠商承包，各項營造特色見證日本近現代工業的發展及技術。

台南市文資處提供資料指出，曾文溪渡槽橋修復工程總經費新台幣5200萬元，其中文化部補助3640萬元，南市府自籌1560萬元，修復內容包括整體橋梁鋼構件損壞抽換、鋼構件噴砂及塗漆、橋面板底部及橋面兩側護欄修復，並將橋下3處橋墩基礎植入基樁進行補強，強化橋梁整體穩定性。

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台南市文資處指出，北側入口護欄及損壞的橋名柱也一併復原，重現橋梁北岸入口，結合周邊已完成的景觀工程，提供民眾尋跡探訪，認識嘉南大圳故事的新景點。

台南市文化局指出，即將於秋天登場的2022台南國際音樂節，預定於10月15日前進曾文溪渡槽橋，渡槽橋將化身為穿越時空的懷舊老街，有古玩、懷舊零嘴糕餅、穿著旗袍的人穿梭而過，再搭配上二戰後流行的爵士樂，提供復古又浪漫的感受。（編輯：張芷瑄）1110818