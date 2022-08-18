仁寶將在高雄亞灣建5G AIoT研發中心 9月啟用

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仁寶集團18日在高雄舉行記者會宣布，位在高雄亞灣台壽大樓的「仁寶5G AIoT研發中心」9月將正式啟用，高雄市長陳其邁（左3）、副市長羅達生（左2）、仁寶董事長許勝雄（右3）、高雄市經發局長廖泰翔（左）等人出席。中央社記者曾以寧攝 111年8月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）仁寶集團今天在高雄舉辦記者會宣布，將於9月正式啟用高雄亞灣區「仁寶5G AIoT研發中心」，仁寶在高雄將有千人研發團隊，配合產業轉型政策，與市府協力打造科技智慧城市。

高雄市長陳其邁今天出席發布記者會致詞表示，台灣未來的定位，很難再以製造業為主，因此以研發為主的基地是未來的潮流，但目前可以選擇的地方不多，除了台北就是高雄，盼由市府擔任整合者，把資源、需求做最有效率的整合，市府也會為讓軟體工作者的生活、子女教育都得到充足照顧，讓高雄成為最好的5G應用服務基地。

仁寶集團董事長許勝雄表示，高雄發展之快令人驚嘆，展現市府團隊企圖心和執行力，亞灣未來發展狀況也可以讓人看到充滿了生命力，從區域規畫到連結，都能讓人感受到高雄的脈動。未來仁寶在5G應用於醫療的領域，很多力度和重量會擺在高雄，將在高雄建立逾千人研發團隊，盼讓高雄成為智慧城市。

仁寶集團資料指出，集團在2019年在高雄正式成立分公司，投入智慧醫療布局，其中包括Stampede智能運動地墊加入高雄市政府的體感科技園區計畫；2020年更與高雄市政府簽署合作備忘錄，透過仁寶i照護系統的導入加速長照機構資訊化，協助高雄市長照資訊化覆蓋率達9成。

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2022年仁寶集團旗下的瑞寶生醫和高醫共同合作打造南台灣最大的細胞治療實驗室，盼讓高雄成為國際知名的醫療之都。仁寶電腦事業群（PCBG）於今年7月正式設立高雄研發中心，布建先進研發團隊；今天再宣布高雄亞灣5G AIoT研發中心將於9月初正式啟用，未來將以5G技術平台為主軸，串聯起智慧醫療、先進研發及智慧物聯網之多元應用發展。

仁寶指出，預計2023年在高雄亞灣舉辦全球首創「5G專網無人機飛行競賽/觀賽/直播」活動，邀請國際級飛手同場競速，仰賴5G專網系統，搭配高速定位、傳輸、運算、渲染等軟硬整合技術，展現企業專網、小基站的商業潛力；並將在高雄駁二特區落實全台第首個「戶外5G標準化智慧桿」應用，透過系統化、標準化的建立，解決現有智慧杆的營運問題。（編輯：黃世雅）1110818