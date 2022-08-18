防打工詐騙 高市原民會宣導隊走訪部落、加強巡邏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

柬埔寨打工詐騙頻傳，高雄市原民會啟動防詐騙機制，主動前往部落青年常聚集場所，及在各活動場合針對相關議題進行宣導，同時協調駐點於各原鄉的山林守護隊人員走訪部落內店家、加強巡邏，掌握可疑車輛及人士動向，避免類似擄人情事發生。（高雄市原民會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）柬埔寨打工詐騙頻傳，高雄市原民會啟動防詐騙機制，主動前往部落青年常聚集場所等進行宣導，並走訪部落內各店家、加強各部落巡邏，掌握可疑車輛及人士動向，避免類似擄人情事發生。

高雄市原民會主委阿布斯今天透過新聞稿表示，自事件爆發後，除透過社福網絡群組及自媒體平台持續宣導外，近期與原鄉各區公所、原家中心社工員及文化健康站照服員，合作啟動防詐騙機制。

防詐騙機制包括前往部落青年常聚集場所，及在各活動場合針對相關議題進行宣導，同時協調高雄市原民會駐點於各原鄉的山林守護隊人員走訪部落內各店家、加強各部落巡邏工作，掌握可疑車輛及人士動向，避免類似擄人情事發生。

那瑪夏區代理區長孔賢傑說，公所有透過里長在部落進行反詐騙廣播及宣導，今天上午區內守護隊員也分別前往各部落加強宣導，隊員還突發奇想，在機車掛上防詐騙宣導圖卡，以便在部落巡邏時，可以讓族人方便接收相關資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

茂林原家中心社工員藍秋霞說，部落對於相關詐騙資訊及資源上與都會區確實存在落差，原家中心因此在社區青少年的講座中，針對防詐騙議題進行宣導，也在部落青年常聚集的場所及運動場，一對一個別宣導，將正確資訊傳達出去。

高雄市原民會表示，若發生疑似詐騙事件，可撥打165反詐騙專線；高雄市原民會也在每週三下午2時至5時，設有免費律師諮詢服務。（編輯：陳仁華）1110818