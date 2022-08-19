向海致敬 澎湖700多人龍門海岸齊淨灘

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台電澎湖區營業處舉辦「向海致敬」淨灘活動，19日在湖西龍門後灣海濱登場，以實際行動喚醒全民意識，共同維護美麗海灣的環境。中央社 111年8月19日

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（中央社澎湖縣19日）台電「向海致敬」活動，今天號召700多人一起在龍門後灣海濱淨灘，短短1小時共清理400多公斤的海漂垃圾廢棄物，提供民眾中秋賞月烤肉的好所在。

台電澎湖區營業處舉辦淨灘活動，今天在湖西龍門後灣海濱海灘登場，轄內公私22個單位700多人參與，台電總公司指派副總經理陳銘樹到場與澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、台電澎湖營業處長陳慶平等人都彎下腰來，一起與民眾撿拾海漂廢棄物。

陳銘樹表示，台電向海致敬活動，在善盡企業社會責任，今年在全台共動員22個單位5800多人進行淨灘，以實際行動淨灘作環保，喚醒全民重視海岸線的潔淨，共維美麗海灣的環境。

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台電龍門海濱淨灘，短短的1個多時，在近公里的沙灘，共清理出各式的海漂廢棄物，包括有保利龍、瓶罐、一般垃圾、漂流木浮球、浮標與廢棄漁網具等，數量達400多公斤，全部分類後，由湖西公所協助清運，讓龍門後灣海岸線恢復潔淨。

台電表示，今天海岸線淨灘活動，還有環境教育推廣與節電宣導，所有的海漂廢棄物，撿拾1公斤垃圾就捐贈董氏基金會15元的方式，支持董氏基金會投入青少年憂鬱防治工作。（編輯：黃世雅）1110819