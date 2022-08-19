空勤總隊吊掛挖土機建材 助雪霸油婆蘭山屋興建

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雪霸國家公園管理處配合「開放山林政策」，選定「雪劍線」的油婆蘭等地準備興建避難山屋，但因路線困難度，無法靠人力將建材運上山，因此由空勤總隊及陸軍航特部合作，出動直升機協助吊掛25噸建材上山，其中更包含一台數噸重的挖土機。（空勤總隊提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）雪霸國家公園管理處將興建油婆蘭避難山屋，但因無法靠人力將建材運送上山，日前由空勤總隊出動直升機將建材吊掛上山，其中更包含一台挖土機，山屋預計8月底可組裝完成。

內政部今天在臉書發文表示，雪霸國家公園管理處配合「開放山林政策」，除選定「雪劍線」的油婆蘭外，也在「志佳陽線」的瓢簞營地準備各興建一座避難山屋。

但因路線困難度，無法靠人力將建材運上山，因此由空中勤務總隊及陸軍航空特戰指揮部共同合作，出動直升機將25噸的建材吊掛上山，其中更包含一台數噸重的挖土機。

空勤總隊勤務第二大隊長林國強今天告訴中央社記者，油婆蘭山屋建材吊掛任務自8月1日至5日，共計派出8架次進行吊掛作業，共計吊掛30件物品，其中包括一台挖土機，任務已順利完成。

內政部說，預計8月底，油婆蘭山屋就可組裝完成，而瓢簞的避難山屋預計9月開始吊掛建材，預計11月中旬，兩處山屋全面開放使用。（編輯：張芷瑄）1110819