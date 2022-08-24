頭份徵才釋千餘職缺 紡織業課長上看百萬年薪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心指出，25日將在頭份市民生里社區活動中心辦理現場徵才活動，計有18家廠商提供71種職類、1036個工作機會，歡迎求職民眾到場參與。圖為109年度徵才活動辦理情形。（苗栗就業中心提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）勞動部勞動力發展署桃竹苗分署明天將在頭份市舉辦徵才活動，預計18家廠商釋出逾千個職缺，其中高科技紡織業菁華工業徵求紡絲課長，年薪上看百萬，令求職者眼睛一亮。

勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心今天透過新聞資料指出，明天上午9時至下午1時在頭份市民生里社區活動中心（中華路595號）辦理現場徵才活動，邀請智邦科技、台灣保來得、太平洋SOGO、京元電子、大華金屬、高雄空廚、慈濟長照及永豐餘等18家廠商，提供71種職類、1036個工作機會。

苗栗就業中心主任陳懷峰告訴中央社記者，參加廠商菁華工業股份有限公司以高科技設備經營傳統紡織產業，並以地球永續共存理念，研發兼具環保與功能性布種，這次徵才活動開出年薪上看百萬的職缺，不少人好奇基本門檻為何；經詢問業者，因求才若渴，「學歷不拘，有意願者皆可洽談」。

陳懷峰表示，業者徵求紡絲課課長，是管理職，主要負責製程監督與稽核，對品質異常進行追蹤與改善，但並無特別註明學歷要求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳懷峰指出，除此之外，粉末冶金製造大廠台灣保來得及科技業力積電，含技術員在內，職缺起薪皆新台幣3萬元以上；另隨著國內疫情趨緩，服務業景氣復甦，廠商陸續擴大招聘員工，SOGO百貨新竹巨城店、尚順育樂世界、西湖渡假村、馥藝金鬱金香酒店及老爺關西高爾夫球場等廠商，誠徵企劃、美工、客務經理、房務員、餐飲服務員及櫃台人員等，求職者可多把握現場面試機會。

苗栗就業中心指出，近來求職詐騙事件頻傳，參加公立就業服務機構辦理的現場徵才活動較有保障，並提醒求職謹記「7不3要」原則，要蒐集應徵公司資料、要告知親友求職地點、要檢視職缺資訊是否合理，面試時不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用、不非法工作。（編輯：李錫璋）1110824